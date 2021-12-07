В школах Анадыря из-за пурги отменили занятия

В столице Чукотского автономного округа второй день идет снегопад, сопровождаемый сильным ветром. В связи с этим занятия в школах вновь отменены, аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем не менее автобусы, которые не ходили вчера, сегодня вышли на маршруты.

По информации сайта ФКУ "Аэропорты Чукотки", сейчас задерживается прибытие и вылет самолета в Москву, отменены рейсы в Кепервеем, Певек, Залив Креста за 3 и 6 декабря, в Беринговский и два рейса в Марково.

Также отложен вылет воздушных судов в Хабаровск и на Камчатку.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, сегодня до вечера в Анадыре сохранится западный ветер с порывами до 18-23 м/с и низовой метелью. На побережье Чукотского моря порывы могут достигать 29-34 метров в секунду.

Глава региона Роман Копин на своей странице в Instagram обратился к главам муниципалитетов с просьбой организовать доставку работников и ввести сегодня особый график.

"Основное внимание - безопасности людей", - написал он.