Житель Хабаровска пойдет под суд за ДТП с двумя погибшими

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела местного жителя, который в пьяном виде устроил ДТП с пятью машинами. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, в аварии погибли два человека.

Трагедия произошла ранним утром 25 апреля в центре Хабаровска. З0-летний водитель Toyota Land Cruiser мчался по городу на большой скорости. Когда его попытались остановить сотрудники ДПС, лихач свернул на улицу Дзержинского и поехал против направления движения. На перекрестке с Амурским бульваром внедорожник столкнулся с ехавшим по бульвару Renault Kaptur, который от удара опрокинулся. Продолжив неконтролируемое движение, Toyota Land Cruiser столкнулся с Toyota Corolla Axio, после чего врезался в две припаркованные иномарки. Водитель и пассажир перевернувшегося Renault Kaptur погибли, еще один мужчина получил травмы.

"По полученным в ходе расследования уголовного дела данным, предполагаемый виновник находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", - говорится в сообщении ведомства.

Свою вину он полностью признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд.