Более 100 домов подключили в Ульяновской области по социальной газификации

Работа по бесплатной прокладке газопроводов до границ земельных участков домовладений, которая ведется по поручению президента РФ, находится на особом контроле губернатора Алексея Русских.

По словам и.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Александра Черепана, в настоящее время от жителей поступило 2088 заявок на бесплатное строительство газопроводов до границ земельных участков домовладений. Из них к 253 домам уже проложены сети, жители 102 домов пользуются природным газом. Догазификацию планируется завершить до 1 января 2023 года.

- В рамках исполнения мероприятий по догазификации потребители заключили более 900 договоров, в настоящий момент "Газпром газораспределение Ульяновск" построил более 250 газопроводов-вводов до границ земельных участков потребителей. Подробную информацию об этапах проведения работ, нормативно-правовой базе можно найти на портале Единого оператора", - рассказал генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" Владимир Камеко.

Напомним, в Ульяновской области сформирован План-график догазификации, в который вошли 4553 домовладения в 258 населённых пунктах региона. Продолжается прием заявок от жителей на участие в программе социальной газификации на портале единого оператора газификации www.connectgaz.ru, портале государственных услуг, в офисах ООО "Автогазсервис", филиалах ООО "Газпром газораспределение Ульяновск". Также можно подать заявку в подразделениях МФЦ.

Справка "РГ"

В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 02.05.2021 №Пр-753 строительство подводящих газопроводов до границ земельных участков в населенных пунктах, в границах которых имеются газораспределительные сети, осуществляется бесплатно. Строительство газопроводов в границах земельных участков производится за счет средств собственников.