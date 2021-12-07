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07.12.2021 16:35
Рубрика: Общество

Космонавты с борта МКС поздравили Оренбуржье с днем рождения

Текст: Валентина Зотикова

Сегодня, в день образования Оренбургской области, регион получил поздравления с борта МКС.

"Знали бы вы, друзья, как прекрасны ваш город и оренбургские степи из космоса!" - обратились к оренбуржцам космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов.

Поздравив с 277-летием образования Оренбургской губернии и 87-летием Оренбургской области, члены экипажа МКС напомнили, что именно Оренбург стал городом, подарившим крылья первому космонавту планеты Юрию Гагарину, а также таким покорителям космоса как Валентин Лебедев, Александр Викторенко, Юрий Лончаков. Кроме того, эта земля стала родиной легенд отечественной космонавтики Геннадия Манакова и Юрия Романенко.

Антон Шкаплеров и Петр Дубов пожелали оренбуржцам дальнейшего процветания, развития и благополучия.

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