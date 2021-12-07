Олег Николаев поручил развивать ЛПХ в рамках соцконтракта

Глава Чувашии поручил проработать механизм поддержки личных подсобных хозяйств (ЛПХ) при помощи механизма социального контракта

По словам Олега Николаева, именно в сельской местности проживает большое количество людей, официально являющихся безработными, но ведущими при этом личное подсобное хозяйство и занимающихся производством, например, молока. Он уверен, что социальный контракт станет в таких территориях перспективным и востребованным направлением.

- Ввиду того, что в этом году формы поддержки личных подсобных хозяйств, которые были, прекращаются, очевидно, этот механизм поддержки через соцконтракт будет приобретать все более масштабный характер. Здесь нам надо превентивно действовать и активно поработать, - сказал Николаев.

Проанализировать направление поручено минтруду вместе с минсельхозом республики и главами администраций районов.

Как сообщила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, в этом году в республике заключено 99 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства. На осуществление деятельности владельцам ЛПХ предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, которую можно направить на приобретение необходимого оборудования и сельскохозяйственной продукции, либо на обучение.

Всего в текущем году в республике было заключено 2538 социальных контрактов, подавляющее большинство из них - на поиск работы (1016 контрактов). На осуществление предпринимательской деятельности жители республики заключили 584 социальных контракта, на прямую поддержку - 839.

- Всего за два года с помощью соцконтракта зарегистрировались более 1,2 тысячи предпринимателей, самозанятых и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Это говорит о том, что это реально действующий инструмент, востребованный среди граждан, - отметила министр.

В общей сложности на поддержку граждан в рамках социального контракта в текущем году будет направлено 395,3 миллиона рублей с учетом дополнительно выделенной суммы из федерального бюджета порядка 19 миллионов рублей. Это на 5 процентов выше уровня 2020 года. Гражданам в этом году уже выплачено 379 миллионов рублей.