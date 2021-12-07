Опыт развития Самарской области представили на мировом уровне

6 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о достижениях России на примере региона в Организации Объединенных Наций, представив Седьмое издание Доклада программы "Регионы России и цели устойчивого развития ООН". Мероприятие прошло в формате видеоконференции между Правительством Самарской области и отделением ООН в Женеве.

Во встрече приняли участие представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, лидеры бизнеса, гражданского общества. Событие поддержало Министерство иностранных дел России.

Важно отметить, что Самарская губерния стала первым в стране регионом, которому после начала пандемии выпала честь "навести мосты" сотрудничества с партнера РАС ООН и представить на авторитетной мировой площадке свои перспективные проекты, в том числе международные.

Вдвойне важно, что встреча прошла в год 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. Для нашего региона это - знак доверия и оценка успешной деятельности по различным направлениям. Доклад 2021 года был посвящен усилиям и результатам работы Самарской области на пути реализации "Повестки-2030".

- Для меня, уроженца Самарской области, поделиться успехами своей родной земли со всем миром - особая гордость и ответственность, - подчеркнул в начале своего выступления Дмитрий Азаров. - Для нас это очень ответственное событие - представить наш регион по целям устойчивого развития на площадке ООН. И мы надеемся, что сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, участие в программах даст нашему региону дополнительные возможности для развития.

За последние годы Самарская область смогла добиться значимых результатов по всем направлениям социально-экономической деятельности. Во многом, поэтому глава региона и получил возможность представить опыт развития субъекта на площадке ООН. Это говорит о том, что динамичное развитие субъекта и значительный опыт ее руководства в реализации крупных проектов признаны на мировом уровне.

- Самарская область зарекомендовала себя как регион России, разделяющий высокие принципы и цели Организации Объединенных Наций, - цитирует пресс-служба Правительства Самарской области слова первого зампредседателя международной общественной организации "Российская ассоциация содействия ООН", вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН Алексея Борисова. - Регион уже проделал значительную работу на пути реализации "Повестки-2030" - проводит передовые устойчивые проекты, адаптирует существующие процессы к целям устойчивого развития. Мы искренне рады, что именно Самарская область вошла в наш проект.

Напомним, цели устойчивого развития, принятые на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 2015 года в рамках Резолюции 70/1, охватывают широкий спектр глобальных проблем, с которыми сталкиваются как развивающиеся, так и развитые страны. Задачи, сформулированные ООН в 17 целях устойчивого развития, во многом коррелируют с задачами национальных проектов, инициированных Президентом России, а также Стратегией социально-экономического развития региона, которая рассчитана до 2030 года.

- Рада приветствовать всех на очередной встрече с одним из очень важных, очень интересных, очень динамично развивающихся российских регионов - Самарской областью - и поговорить о том, как цели устойчивого развития реализуются на региональном уровне. Для нас это очень важно, поскольку мы все понимаем, что повестка - Цели устойчивого развития - не может быть реализована только на каком-то одном уровне, например, на уровне национальных государств. Она должна реализовываться на всех уровнях: регионов, городов, поселений и на уровне каждого человека, потому что, только работая вместе, мы сможем воплотить в жизнь "Повестку 2030", - приводит слова гендиректора Отделения ООН в Женеве Татьяны Валовой пресс-служба Правительства Самарской области.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарский регион за свои 435 лет прошел огромный путь развития от небольшой крепости до космической столицы России. Область знают во всей стране и за ее пределами.

На сегодняшний день регион является одним из ведущих промышленных центров России. Основу экономики составляют: автомобилестроение, химия, производство авиационной и космической техники, нефтепродуктов, пищевая промышленность. Самарская область является одним из ведущих мировых производителей автомобилей. Все российские пилотируемые космические полеты осуществляются на ракетах самарского производства. На предприятиях выпускается 70% отечественных синтетических напольных покрытий. Кроме того, Самарская область производит пятую часть российского объема аммиака, десятую часть синтетического каучука и автомобильного бензина, а также дизельного топлива.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Самарская область - это опорный регион России с уникальным человеческим, природным, ресурсным, экономическим и инновационным потенциалом. Этот статус подтверждают эксперты. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата мы входим в топ-10 регионов России. Мировые рейтинговые агентства на протяжении последних четырех лет стабильно повышают оценки экономического и инвестиционного потенциала региона. Самара находится в ведущей десятке городов России с лучшими экосистемами для развития стартапов.