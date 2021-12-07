Опыт развития Самарской области представили на мировом уровне

Новости

Мишустин направил более 3,1 миллиарда рублей на строительство дорог 11:16
В Красноярске открыли мемориальный комплекс города трудовой доблести 11:13
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов 11:09
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США 11:03
В Перми суд продлил арест стрелявшему в вузе студенту 11:02
Снегопад пока не повлиял на график движения поездов МЦД и МЦК 10:57
В России снизилась стоимость авиабилетов 10:46
На Бережковской набережной такси скатилось в реку 10:42
ФСБ задержала в Ярославле 16-летнего анархиста-подрывника 10:25
Британский солдат стал заикой после задания по сдерживанию России 09:53
Новый корабль ВМС Ирана затонул до спуска на воду 09:50
На шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще 13 погибших 09:49
Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за снегопада 09:38
Илон Маск предрек Китаю экономическое превосходство над США 09:33
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2" 09:21
Умер легендарный британский рокер Джон Майлз 09:21
В Дании зафиксирован резкий скачок заражений штаммом "омикрон" 09:18
Более 100 млрд рублей направлено на ускоренное расселение аварийного жилья 09:16
Депутат Госдумы Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в Новый год 08:43
Аномальные холода ушли из Петербурга 08:11
В большинстве регионов превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ 08:06
Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок" 08:01
К утру 7 декабря снежный покров в Москве подрос на 2-3 см 07:58
Туроператоры вновь просят продлить отсрочку выплат по несостоявшимся турам 07:35
Овечкин показал рекордную результативность в карьере 07:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 11:09
Рубрика: Власть

Опыт развития Самарской области представили на мировом уровне

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
6 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о достижениях России на примере региона в Организации Объединенных Наций, представив Седьмое издание Доклада программы "Регионы России и цели устойчивого развития ООН". Мероприятие прошло в формате видеоконференции между Правительством Самарской области и отделением ООН в Женеве.
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Во встрече приняли участие представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, лидеры бизнеса, гражданского общества. Событие поддержало Министерство иностранных дел России.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти составила 37,8%

Важно отметить, что Самарская губерния стала первым в стране регионом, которому после начала пандемии выпала честь "навести мосты" сотрудничества с партнера РАС ООН и представить на авторитетной мировой площадке свои перспективные проекты, в том числе международные.

Вдвойне важно, что встреча прошла в год 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. Для нашего региона это - знак доверия и оценка успешной деятельности по различным направлениям. Доклад 2021 года был посвящен усилиям и результатам работы Самарской области на пути реализации "Повестки-2030".

- Для меня, уроженца Самарской области, поделиться успехами своей родной земли со всем миром - особая гордость и ответственность, - подчеркнул в начале своего выступления Дмитрий Азаров. - Для нас это очень ответственное событие - представить наш регион по целям устойчивого развития на площадке ООН. И мы надеемся, что сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, участие в программах даст нашему региону дополнительные возможности для развития.

За последние годы Самарская область смогла добиться значимых результатов по всем направлениям социально-экономической деятельности. Во многом, поэтому глава региона и получил возможность представить опыт развития субъекта на площадке ООН. Это говорит о том, что динамичное развитие субъекта и значительный опыт ее руководства в реализации крупных проектов признаны на мировом уровне.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом ЖКХ

- Самарская область зарекомендовала себя как регион России, разделяющий высокие принципы и цели Организации Объединенных Наций, - цитирует пресс-служба Правительства Самарской области слова первого зампредседателя международной общественной организации "Российская ассоциация содействия ООН", вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН Алексея Борисова. - Регион уже проделал значительную работу на пути реализации "Повестки-2030" - проводит передовые устойчивые проекты, адаптирует существующие процессы к целям устойчивого развития. Мы искренне рады, что именно Самарская область вошла в наш проект.

Напомним, цели устойчивого развития, принятые на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 2015 года в рамках Резолюции 70/1, охватывают широкий спектр глобальных проблем, с которыми сталкиваются как развивающиеся, так и развитые страны. Задачи, сформулированные ООН в 17 целях устойчивого развития, во многом коррелируют с задачами национальных проектов, инициированных Президентом России, а также Стратегией социально-экономического развития региона, которая рассчитана до 2030 года.

- Рада приветствовать всех на очередной встрече с одним из очень важных, очень интересных, очень динамично развивающихся российских регионов - Самарской областью - и поговорить о том, как цели устойчивого развития реализуются на региональном уровне. Для нас это очень важно, поскольку мы все понимаем, что повестка - Цели устойчивого развития - не может быть реализована только на каком-то одном уровне, например, на уровне национальных государств. Она должна реализовываться на всех уровнях: регионов, городов, поселений и на уровне каждого человека, потому что, только работая вместе, мы сможем воплотить в жизнь "Повестку 2030", - приводит слова гендиректора Отделения ООН в Женеве Татьяны Валовой пресс-служба Правительства Самарской области.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
В Самаре победитель викторины среди вакцинированных получил квартиру

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарский регион за свои 435 лет прошел огромный путь развития от небольшой крепости до космической столицы России. Область знают во всей стране и за ее пределами.

На сегодняшний день регион является одним из ведущих промышленных центров России. Основу экономики составляют: автомобилестроение, химия, производство авиационной и космической техники, нефтепродуктов, пищевая промышленность. Самарская область является одним из ведущих мировых производителей автомобилей. Все российские пилотируемые космические полеты осуществляются на ракетах самарского производства. На предприятиях выпускается 70% отечественных синтетических напольных покрытий. Кроме того, Самарская область производит пятую часть российского объема аммиака, десятую часть синтетического каучука и автомобильного бензина, а также дизельного топлива.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Самарская область - это опорный регион России с уникальным человеческим, природным, ресурсным, экономическим и инновационным потенциалом. Этот статус подтверждают эксперты. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата мы входим в топ-10 регионов России. Мировые рейтинговые агентства на протяжении последних четырех лет стабильно повышают оценки экономического и инвестиционного потенциала региона. Самара находится в ведущей десятке городов России с лучшими экосистемами для развития стартапов.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Стратегия Лидерства

Главное сегодня

Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT
США отказались от обещания не расширять НАТО на восток
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2"
Президент Аргентины привился бустерной дозой "Спутника V"
МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе