В декабре 2021 года исполняется 55 лет Ишимбайской трикотажной фабрике - первой в Башкирской АССР. С ее открытием решалась проблема занятости женского населения столицы башкирской нефти. В небольшом городе появилось сразу более тысячи рабочих мест.

Для организации производства с действующих трикотажных фабрик приехали главный инженер В.В. Варакин, замначальника швейного цеха Н.С. Варакина, старший мастер Б.Г. Лебедев, заместитель главного бухгалтера Л.М. Лебедева. Группа молодых специалистов прибыла из Сызранского техникума легкой промышленности.

Новое предприятие под руководством первого директора Ю.И. Бильгильдеева быстро стало известным в стране, а в 1976 году удостоилось ордена "Знак Почета".

По технической оснащенности оно было в числе первых в России, благодаря чему продукция вышла на один уровень с импортной. Здесь обеспечивался полный производственный цикл - от идеи до ее воплощения. Ишимбайский трикотаж стал брендом в то время, когда этот термин еще не вошел в обиход.

В канун XXII Олимпийских игр в Москве фабрика получила заказ на пошив изделий с соответствующей символикой и успешно его выполнила, за что группу работников наградили путевками на Олимпиаду.

Ишимбайская трикотажная фабрика занимала лидирующие позиции среди профильных предприятий России и Башкортостана.

С 1982 года на протяжении 35 лет предприятием руководил заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РБ Анатолий Захарович Саушин.

За время существования фабрики на ней работали более 16 тысяч человек. Историю предприятия писали трудовые династии Саушиных, Шкода, Березиных, Кириловых, Киселевых, Требуховых, Кутлиахметовых, Волковых. Весомый вклад в успехи предприятия внесли ветераны Т.П. Рулева, А.И. Бабичев, В.Н. Ваганова, Н.И. Волкова, Х.И. Казакулова, В.Я. Крехова, Л.А. Исаева, В.Г. Фелер, Р.А. Яппарова и многие другие.

Традиции и опытный персонал Ишимбайской трикотажной фабрики стали основой нового предприятия ООО "Ишимбайский трикотаж", созданного в ноябре 2019 года. Поначалу на производстве трикотажного нательного белья и верхней одежды для детей и взрослых было занято всего 15 швей, а сегодня уже 68. Многие из них имеют 15-20-летний опыт работы на Ишимбайской трикотажной фабрике.

Молодое предприятие сразу заработало активно и уверенно. В 2020 году выпущено полтора миллиона изделий на сумму более 150 миллионов рублей, за 10 месяцев 2021-го - уже 1,1 миллиона единиц на сумму 144 миллиона рублей. Средняя зарплата швей выросла до 25 - 35 тысяч рублей.

Новую линейку продукции Rukhcollection фабрика показала на выставках "Легпром" и "Мир детства" в Уфе, а в сентябре представила ее на 56-й федеральной оптовой ярмарке "Текстильлегпром" на ВДНХ в Москве. Фирменные отделы предприятия открыты в ишимбайском торговом центре "Лето", а также в магазинах Стерлитамака. В планах - выход на уфимский рынок.

- Мы динамично развиваемся, внедряем передовые технологии и методы развития производства, - говорит генеральный директор ООО "Ишимбайский трикотаж" Дина Емельянова. - В 2020-2021 годах наша фабрика получила субсидии по линии господдержки за приобретенное сырье и оборудование. На средства инвестора проведен ремонт административного и производственных корпусов, оснащение цехов, заменен ряд инженерных коммуникаций, приобретены современные швейные машины, цифровой текстильный принтер, шаблонный автомат для обработки деталей узлов, многофункциональная вышивальная машина, материалы и комплектующие. Это только начало процесса восстановления полного производственного цикла. Скоро в эксплуатацию введут цех по производству трикотажного полотна, а также чулочно-носочный и красильный. В перспективе появится и собственный прядильный цех.

Предприятие намерено объединить вокруг себя аналогичные производства. Ведутся переговоры с инжиниринговой фирмой по созданию текстильного центра полного производственного цикла. В конце 2021 года собираемся открыть ремесленный коворкинг-центр.

Предприятие сегодня является членом Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности "СОЮЗЛЕГПРОМ", ТПП РБ, ООО "Башкортостанская республиканская организация Российского профсоюза работников промышленности". На днях ООО "Ишимбайский трикотаж" получит знак высокого качества товаров - "Продукт Башкортостана", что позволит вывести продукцию фабрики в федеральные и республиканские сетевые маркеты. 15 ноября фабрику посетил глава республики Радий Хабиров - знаковое событие для коллектива.

В отличие от времен плановой экономики, когда производственные, кадровые вопросы решались на государственном уровне, предпринимателям приходится все делать самостоятельно. Но есть трудности, с которыми самим не справиться. К счастью, в их решении готовы оказать помощь власти. Свои предложения по решению актуальных задач в отрасли легкой промышленности руководство фабрики намерено представить на "Промышленном часе" у главы республики. .

Юбилей Ишимбайской трикотажной фабрики - большое событие не только для коллектива, но и для всего города.

Дорогие ветераны Ишимбайской трикотажной фабрики!

Выражаем вам огромную благодарность за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в формирование и развитие предприятия. Спасибо вам за ту энергию, силы, терпение и время, которое вы вложили в общее дело. Примите искренние пожелания крепкого здоровья на долгие годы, душевного тепла и согласия в доме, благополучия вам и вашим близким.

Уважаемые сотрудники, дорогие коллеги!

Поздравляю вас с юбилеем! Желаю, чтобы предприятие процветало и развивалось, а партнеры и клиенты доверяли нам и всегда находили новые точки для более тесного и крепкого сотрудничества. Желаю всем смелых решений, интересных предложений, достойных целей, уверенных побед, высоких достижений, всегда отменных результатов деятельности и неизменной репутации безупречного качества и хорошей работы.

Дина Емельянова, генеральный директор ООО "Ишимбайский трикотаж"

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