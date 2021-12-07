Приволжский исследовательский медуниверситет купил гостиницу

Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) купил гостиницу на 340 мест в микрорайоне Щербинки, недалеко от автостанции на проспекте Гагарина.

По словам ректора университета Николая Карякина, для ПИМУ это серьезный шаг, сделанный в рамках федеральной программы "Приоритет 2030".

- С одной стороны, мы получили средства от государства на определенные цели, с другой - вкладываем свои деньги в развитие. Покупка готового здания значительно выгоднее по цене, чем строительство нового. Это серьезное расширение нашего комплекса общежитий. На сегодня дефицит составляет около 3000 мест. Планируем въехать в здание уже в феврале. Этот шаг снимает остроту проблемы, только по проекту с Узбекистаном в Нижний Новгород дополнительно прибудут более 300 студентов, - сообщил Карякин.

Начальная цена торгов по выбору поставщика составляла 213 миллионов 246 тысяч рублей. В аукционной документации говорилось, что под закупку рассматривалось только многоэтажное монолитное здание площадью от четырех тысяч квадратных метров. В итоге университет купил гостиницу площадью в 4200 квадратных метров.