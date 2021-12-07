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07.12.2021 09:14
Рубрика: Общество

Ректор НГТУ имени Алексеева рассказал о программе "Приоритет 2030"

Российская газета - Экономика Поволжья № 277(8628)
Я считаю, что программа "Приоритет 2030" - это даже не новая веха, а новый этап в развитии высшего образования России. Перед презентацией заявок на заключительном отборе члены комиссии сразу сказали: "Мы не будем смотреть на достижения вуза, на его историю, мы оцениваем программу, которая позволит вам выйти на мировой уровень".

"Приоритет 2030" - это программа глобальной трансформации университета: системы управления, научных исследований, образовательной траектории и вообще всех сфер жизни и деятельности вуза.

Фото: РИА Новости
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Некоторые считают, что главная цель участников - получить дополнительное финансирование. Естественно, деньги нужны всегда, но для нас вхождение в список получателей основной и специальной части гранта - это в большей степени награда моральная, репутационная и, безусловно, мотивирующая: наш университет признан одним из лидеров высшего образования во всей России. Мы представляли свою программу в специальной части конкурса "Территориальное и/или отраслевое лидерство", где соперничали вузы, которые работают на развитие своей территории или своей отрасли. Причем победа Нижегородского технического университета свидетельствует и о территориальном, и об отраслевом лидерстве. Сразу скажу: выиграть было трудно, но еще тяжелее будет удержаться в этой группе.

Сказано давно и не нами, что кадры определяют все. Команда у нас есть, но нужно ее расширять. Новый этап кадровой политики будет заключаться, естественно, в омоложении научных кадров и в повышении качества абитуриентов.

Мы - региональный инженерный вуз и готовим для себя абитуриентов. У нас есть ДНК -Дом научной коллаборации, где для них преподаватели читают лекции. У нас проводится много разных олимпиад, включая олимпиаду Росатома. Победители получают 100 баллов и могут с ними идти в любой вуз! И идут. Прямо как чеховские три сестры: "в Москву, в Москву, в Москву..." И даже если что-то у них там не сложится, назад они не возвращаются. Получается, что мы вкладываем деньги, готовим лучших абитуриентов не для себя, а "для дяди". В этом году у нас примерно половина абитуриентов была из соседних областей и сельских районов Нижегородской области.

В Нижегородской области 80 процентов студентов технических специальностей учатся в НГТУ. А потом идут работать на все промышленные предприятия, включая структуры Росатома, объединенных авиационной и судостроительной корпораций, автопром. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Львович Рахманов, кстати, наш выпускник, высоко оценил первый в России судостроительный образовательный кластер, который мы создали вместе с заводом "Красное Сормово".

Фото: Getty Images
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У нас уже работают 16 базовых кафедр на различных предприятиях. Курсовые работы на них - это совершенно реальные задачи, актуальные для производства. Представьте состояние студента, чья разработка практически сразу становится частью процесса. А для подготовки научных кадров используем систему 2+2+2. Первые 2 года - это базовые знания, следующие - выбор направления работы: инженер, исследователь либо технологический предприниматель, и 2 года магистратуры - это уже конкретные проекты.

Кроме того, нам надо "покупать" специалистов в прорывных направлениях, если пока нет своих. Привлекать можно не только деньгами. Для ученого важно иметь лабораторию мирового уровня. Важно, что три молодежные лаборатории из 15, которые появятся в регионе в рамках национального проекта "Наука и университеты", создаются в НГТУ им. Р. Е. Алексеева (одна полностью наша, а две - в сотрудничестве с Федеральным ядерным центром).

Ядро программы нашей глобальной трансформации - пять стратегических научных проектов. Вообще мы развиваем 18 серьезных направлений. Из них и выбрали пять, в которых имеем результаты мирового уровня.

Во-первых, инженерные системы для ядерно-энергетических и лазерных комплексов нового поколения.

Далее - технологический проект экологической безопасности, например технологии переработки неразлагающихся хлорорганических отходов, которых накоплено миллионы тонн.

Транспортные ядерно-энергетические установки для ледоколов нового типа и энергоблоков для АЭС малой мощности. Кстати, по поручению Росатома мы провели впервые в мире двухнедельный курс для иностранных специалистов по атомным станциям малой мощности. Мы заказали в ОКБМ имени Африкантова четыре такие станции для Якутии. А для островных государств это вообще идеальный вариант энергообеспечения: зеленая энергия плюс опреснение морской воды. Сегодня это направление очень быстро развивается во всем мире: Китай, Канада, США - везде, где есть большие пространства.

Фото: iStock
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Сюда же относятся новые спасательные средства ледового класса. На шельфе стоят много буровых платформ, и у них должны быть средства спасения: ледовые вездеходы повышенного класса проходимости, средства спасения.

Создание новых поколений метеорадаров - четвертая тема.

И еще совершенно уникальное оборудование для электрических сетей со 100-процентной киберзащищенностью. Вот не так давно случился блэкаут в Венесуэле из-за кибератаки. Сегодня у нас уже есть образцы, построенные на отечественной элементной базе и управляемые оригинальным программным обеспечением. Здесь наши компетенции даже выше мировых.

Все эти программы входят в интересы консорциума "Развитие северных территорий и Северного морского пути". В него входят "ОКБМ Африкантов", Федеральный ядерный центр, ИПФ РАН, МИФИ, "Лазурит" и проектировщики атомных ледоколов Санкт-Петербурга, а НГТУ - головная организация. Казалось бы, где Нижний Новгород и где Севморпуть, но практически все элементы программы наши, нижегородские разработки.

Глобальная трансформация - это не революция, а естественное развитие вузов. Мы думаем не про "разрушить до основанья", а про то, что будет "затем": развитие имеющихся уникальных компетенций, приобретение новых и глобальная перестройка управления - вот цель.

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