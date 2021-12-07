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07.12.2021 08:16
Рубрика: Происшествия

В Башкирии 16 коррупционеров приговорили к лишению свободы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Башкортостан № 277(8628)
Более тысячи преступлений коррупционной направленности и 171 факт получения взяток выявили в Башкирии за 10 месяцев 2021 года. Многие из этих уголовных дел вызвали большой резонанс и сейчас расследуются. Но важнее всего то, как будут наказаны виновные?

- По всей строгости закона, - отвечает исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Башкирии Евгений Золотарев. - Меру наказания определяет суд. Все зависит от тяжести преступления, личности подсудимого, смягчающих и отягчающих обстоятельств и многих других моментов.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По его словам, реальные сроки лишения свободы назначены в этом году 16 коррупционерам. К примеру, к семи годам 10 месяцам колонии строгого режима приговорили бывшего начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Кумертау, в течение трех лет бравшего взятки от торговцев алкоголем за общее покровительство. В суде было доказано, что экс-полицейский предупреждал своих троих "подопечных" о предстоящих проверках. За три года "покровительства" подсудимый получил взятку в общей сумме почти 430 тысяч рублей. В числе тех, кто отправился за свои прегрешения за решетку, и бывшие сотрудники колоний, проносившие осужденным запрещенные предметы, в том числе наркотики, а также директор муниципального учреждения, которому заплатили за победу на торгах по продаже земли.

За коррупционные нарушения чиновникам и правоохранителям грозят не только значительные штрафы, но и изъятие имущества, если законность его покупки на честно заработанные деньги не будет доказана.

- Один из последних фактов - взыскание в пользу государства недвижимости и денежных средств бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства. Общая стоимость изъятого - 126 миллионов рублей. Кроме того, сейчас рассматривается иск прокуратуры к бывшему заместителю начальника регистрационно-экзаменационного отдела управления ГИБДД республики, который оформил на своих родственников имущество на 24 миллиона рублей, - рассказывает Евгений Золотарев.

Он подчеркнул, что некоторым злоупотреблениям со стороны чиновников способствуют нормативные акты, где имеются завышенные, трудновыполнимые требования к гражданам и организациям. Только за текущий год сотрудники надзорного ведомства провели экспертизу около 20 тысяч документов, в десятой части которых выявлены коррупциогенные факторы.

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- Очень часто это нормативные акты, касающиеся предоставления льгот. К примеру, в одном из постановлений правительства РБ мы обнаружили пункт, который позволял чиновнику отказать в обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, если заявители не предоставят документы, которые можно и проще было бы запросить в рамках межведомственного взаимодействия. В соответствии с другим регламентом инвалидам могли отказать в услуге по поиску работы, если у него нет программы реабилитации, хотя это необязательный документ, - отметил представитель прокуратуры РБ. .

Кстати

За последние пять лет прокуроры предъявили 23 иска об изъятии в доход государства недвижимости и транспортных средств на сумму более 494 миллиона рублей. Это 16 квартир, 17 жилых домов, помещений и земельных участков и 13 автомобилей.

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