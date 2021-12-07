На оставившую младенца в снегу уфимку завели дело

Жительницу Уфы подозревают в том, что она уронила младенца в сугроб, а сама ушла спать. Уголовное дело возбуждено по статье "Оставление в опасности".

Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Башкирии, днем 3 декабря 2021 года в Иглинском районе 54-летняя подозревая присматривала за 11-месячной племянницей. Женщина была пьяна.

По версии следствия, она уронила раздетого ребенка из окна первого этажа в сугроб на улице, но не попыталась достать девочку, а ушла спать. Только через 20 минут малышку обнаружила мать, которая обратилась за помощью в больницу.

На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, уточнили в СК. Идут следственные действия, подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.