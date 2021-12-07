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07.12.2021 18:19

В Чебоксарах запустили проект "Выходные без одиночества"

Текст: Сергей Кирсанов
В Комплексном центре социального обслуживания населения Чебоксар состоялась презентация социального проекта "Выходные без одиночества".
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Он направлен на поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов в вечернее время, выходные и праздничные дни, организацию социального сопровождения. Активисты помогут своим подопечным расширить круг общения и избежать одиночества.

Презентация прошла в рамках ДоброСлета "Навстречу друг другу". Его участниками стали так называемые "серебряные" волонтеры из столицы республики, Чебоксарского и Яльчикского районов.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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На днях 38 активистов солидного возраста завершили обучение в Школе "серебряных" волонтеров. Они и станут первыми участниками проекта "Выходные без одиночества". Необходимым навыкам научат в центре, а база данных пожилых, нуждающихся в поддержке, имеется в учреждении.

Участников слета приветствовали министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова и глава администрации Чебоксар Денис Спирин. По их словам, "серебряные" волонтеры играют огромную роль в обществе. Они участвуют в социальных, культурных, экономических, экологических движениях и социальных проектах.

- Призываем всех инициативных волонтеров с активной жизненной позицией вступить в наши ряды. Вместе будем оказывать помощь в преодолении жизненных трудностей граждан пожилого возраста, пропагандировать идеи добровольческого труда на благо общества и реализовать себя в волонтерском движении, - призвала в свою очередь "серебряный" волонтер Ольга Усманова.

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