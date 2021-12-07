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07.12.2021 18:24

В Чувашии увеличат финансирование госпрограммы поддержки АПК

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии на 2022 год увеличен на 460 миллионов рублей объем финансирования мер поддержки агропромышленного комплекса.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как заявил заместитель председателя кабинета министров - министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, соответствующие изменения внесены по решению правительства в программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашии".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Он отметил, что при этом были учтены все предложения сельхозпроизводителей. Кроме увеличения финансирования будут введены новые формы поддержки.

- Сегодня для аграриев Чувашии действует 51 направление господдержки. С учетом перспектив развития отрасли с будущего года начнут действовать 7 новых направлений: на подготовку проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работ, на закладку земляники садовой, внедрение геномной селекции коров, на создание современной молочной лаборатории, на развитие сельского туризма, на поддержку производителей зерновых культур и производителей овощей защищенного грунта с применением технологии досвечивания, - сообщил вице-премьер.

По предварительным итогам нынешнего года поддержка сельхозпроизводителей в Чувашии исполнена на 83,2 процента от годового плана. По информации минсельхоза региона, до получателей доведено суммарно 2 миллиарда 137 миллионов рублей из 2 миллиардов 569,7 миллиона рублей. При этом федеральные средства составили 759,7 миллиона рублей, из республиканского бюджета выделено 1 миллиард 377,3 миллиарда рублей.

В полном объеме от годового плана аграриям республики перечислены субсидии на приобретение техники и оборудования (689,6 миллиона рублей), на возмещение части затрат на производство хмеля при условии его реализации (12,1 миллиона рублей), гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм и гранты "Агропрогресс" (107,3 миллиона рублей), гранты сельскохозяйственным перерабатывающим кооперативам (77,1 миллиона рублей), гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам "Агростартап" (50,9 миллиона рублей).

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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