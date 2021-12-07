В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

В Нижнем Новгороде в доме по проспекту Ленина, 15 утром произошел взрыв газа. Проверку по факту происшествия начала региональная прокуратура.

В результате инцидента был травмирован мужчина. Его госпитализировали в ожоговый центр ПИМУ, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на совей странице в Instagram.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению действующего законодательства домоуправляющей компанией, а также обслуживающими газовое оборудование лицами.

В МЧС по Нижегородской области уточнили, что на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в доме не было горения, тушения пожара не проводилось. В результате происшествия была нарушена целостность оконных проемов в квартире. Эвакуация жителей дома не проводилась.