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07.12.2021 09:39
Рубрика: Происшествия

В Казани завели дело на женщину, избившую дочь из мести мужу

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

В Казани задержали 31-летнюю женщину, которая избивала годовалую дочь, снимая процесс на видео.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Татарстану, в полицию обратилась 48-летняя свекровь подозреваемой. Она пояснила, что невестка прислала видеоролик сыну.

Задержанная рассказала полицейским, что находится в ссоре с супругом и таким образом хотела причинить ему страдания.

В МВД по РТ против женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). Ребенок помещен в медицинское учреждение, а семья поставлена на профилактический учет. С подозреваемой взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Позже расследование было передано в республиканское управление СК РФ, где также возбудили уголовное дело об истязании (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ). По информации ведомства, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Известно, что в момент избиения дочери женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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