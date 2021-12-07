Власть
07.12.2021 19:38
Текст: Гульназ Данилова

В Минске открылось представительство Конгресс-бюро Башкортостана

Фото: glavarb.ru Фото: glavarb.ru
Фото: glavarb.ru

В Минске, на территории бизнес-центра по улице Мясникова, открылся офис представительства Конгресс-бюро Башкортостана в Беларуси.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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Деятельность офиса направлена на содействие привлечению инвестиций в совместные проекты, а также продвижению Башкортостана и Беларуси на международных рынках.

- Республика Беларусь - один из наших надежных стратегических партнеров, - сказал глава Башкортостана Радий Хабиров. - Поэтому мы создаем новые инструменты для усиления нашего взаимовыгодного сотрудничества.

Первым документом, подписанным на новой площадке, стало соглашение о сотрудничестве между Конгресс-бюро Республики Башкортостан и Торгово-промышленной палатой Беларуси.

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