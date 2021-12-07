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07.12.2021 13:41
Рубрика: Власть

В Мордовии представили концепцию стратегии развития региона до 2030 года

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Экономика Поволжья № 277(8628)
Госсобрание Мордовии одобрило концепцию стратегии развития республики до 2030 года. Проект предусматривает несколько сценариев. При самом оптимистичном раскладе Мордовия через девять лет войдет в число лидеров Приволжья по устойчивому развитию, а проблема высокого госдолга уже не будет имеет значения для экономики региона.
Сегодня республике требуются новые высокопроизводительные рабочие места. Фото: Николай Гагарин Сегодня республике требуются новые высокопроизводительные рабочие места. Фото: Николай Гагарин
Сегодня республике требуются новые высокопроизводительные рабочие места. Фото: Николай Гагарин

Представляя депутатам проект на парламентских слушаниях, глава экспертного направления консалтинговой компании "Стратэджи Партнерс Групп" Сергей Лозинский рассказал, что в ходе разработки концепции эксперты провели диагностику ситуации в социально-экономической жизни республики, а также опросы населения по качеству жизни в регионе.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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- Наш анализ показал, что в целом республика, несмотря на свои небольшие размеры и определенные экономические сложности, опережает многие субъекты по целому ряду показателей. И она должна либо преодолеть те разрывы, которые существуют, либо усилить те преимущества, которые у нее есть, - отметил докладчик.

Одной из самых наболевших проблем региона уже много лет является низкий уровень оплаты труда. По итогам 2021-го номинальная начисленная зарплата в республике должна достичь 33 тысяч 810 рублей с ростом в 8,7 процента к предыдущему году.

- По этому показателю Мордовия значительно отстает от большинства регионов РФ, что приводит к оттоку трудоспособного населения. А значит, нужно создавать новые высокопроизводительные рабочие места, - подчеркнул и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов.

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Вместе с тем, в числе конкурентных преимуществ республики можно назвать высокий уровень развития таких отраслей, как вагоностроение, светотехника, кабельное производство, волоконная оптика, оптоэлектроника. А некоторые предприятия уникальны не только в масштабах страны, но и СНГ - как, например, саранский завод по производству оптического волокна.

Опережает соседей Мордовия и в таких сферах, как образование и здравоохранение.

- Разумеется, здравоохранение - это отрасль, состоянием дел в которой никогда нельзя быть полностью удовлетворенным, недостатки есть везде. Но, по сравнению с соседними субъектами, здесь ситуация лучше, - пояснил Сергей Лозинский.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По мнению экспертов "Стратэджи Партнерс Групп", одним из перспективных направлений развития туротрасли в Мордовии мог бы стать медицинский туризм - пациенты из других регионов приезжали бы сюда, чтобы поправить здоровье или пройти диагностику. Разумеется, речь идет о частых клиниках - загружать наплывом приезжих государственную систему здравоохранения нецелесообразно. Привлекательна республика и для любителей экотуризма: это один из наиболее близких к Москве регионов, сохранивших уголки первозданной природы, экологичную среду обитания. Для того чтобы не потерять это преимущество, нужно как можно быстрее решить вопрос с переработкой промышленных отходов.

В целом же ключевыми точками роста и развития Мордовии на ближайшую перспективу должны стать пять направлений. Это агропищевой кластер (продукты питания, биотехнологии в АПК, растениеводство, животноводство), современное производство (электроника, электротехника, машиностроение), цифровые решения, экономика здорового образа жизни (медицинские услуги и приборы, фармацевтика) и чистые технологии (климатические, экологические, энергетические).

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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В качестве примера докладчик привел пищевой кластер - в республике он высоко развит, но его продукция имеет низкую маржинальность. Поэтому задача на сегодня - развивать высокомаржинальные производства. А если аграрии будут отзываться на измененное потребительское поведение и производить больше экологически чистых продуктов, произойдет трансформация регионального АПК.

В зависимости от сценариев развития ситуации, общий прирост ВРП в регионе может составить от 1,6 до 2,4 раза. Для сравнения - по итогам текущего года этот показатель достигнет 301,2 миллиарда рублей.

- Сценарии развития определяются прежде всего внешними факторами. Это доступность финансирования и экологический тренд в мировой экономике. Если он сохранится, то останется ли сельское хозяйство таким же интенсивным или будут приняты новые экостандарты? - пояснил Сергей Лозинский.

Что касается доступности финансирования, то здесь приходится учитывать высокий уровень государственного долга в республике - по этому показателю Мордовия занимает первое место в стране, к региону применены меры бюджетного принуждения. По словам эксперта, если этот фактор удастся преодолеть, то республику ждет оптимистичный сценарий развития и очень быстрый рост - на уровне ведущих регионов страны. Но даже если ограничения сохранятся, и ситуация будет развиваться по негативному сценарию, экономика Мордовии способна расти минимум на 3-4 процента ежегодно - эти темпы все равно выше, чем сейчас.

Фото: Петр Коннов/РГ
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- Госдолг нужно максимально реструктуризировать, снизив расходы на его обслуживание, - резюмировал Сергей Лозинский. - Если у нас будет 5-6 процентов роста ежегодно, то уже через два-три года мы сможем этот госдолг отдавать, а через 10 лет, если все будет нормально, - он уже не будет иметь для нас значения. Так, Калужская область в свое время, чтобы развивать экономику, влезла в очень большие долги. Но со временем за счет экономического роста задолженность стала необременительной для региона.

С учетом внесенных депутатами рекомендаций концепция стратегических направлений развития Республики Мордовия до 2030 года была одобрена. Материалы направлены в правительство РМ для разработки итогового документа.

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