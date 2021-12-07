В Мордовии представили концепцию стратегии развития региона до 2030 года

Госсобрание Мордовии одобрило концепцию стратегии развития республики до 2030 года. Проект предусматривает несколько сценариев. При самом оптимистичном раскладе Мордовия через девять лет войдет в число лидеров Приволжья по устойчивому развитию, а проблема высокого госдолга уже не будет имеет значения для экономики региона.

Представляя депутатам проект на парламентских слушаниях, глава экспертного направления консалтинговой компании "Стратэджи Партнерс Групп" Сергей Лозинский рассказал, что в ходе разработки концепции эксперты провели диагностику ситуации в социально-экономической жизни республики, а также опросы населения по качеству жизни в регионе.

- Наш анализ показал, что в целом республика, несмотря на свои небольшие размеры и определенные экономические сложности, опережает многие субъекты по целому ряду показателей. И она должна либо преодолеть те разрывы, которые существуют, либо усилить те преимущества, которые у нее есть, - отметил докладчик.

Одной из самых наболевших проблем региона уже много лет является низкий уровень оплаты труда. По итогам 2021-го номинальная начисленная зарплата в республике должна достичь 33 тысяч 810 рублей с ростом в 8,7 процента к предыдущему году.

- По этому показателю Мордовия значительно отстает от большинства регионов РФ, что приводит к оттоку трудоспособного населения. А значит, нужно создавать новые высокопроизводительные рабочие места, - подчеркнул и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов.

Вместе с тем, в числе конкурентных преимуществ республики можно назвать высокий уровень развития таких отраслей, как вагоностроение, светотехника, кабельное производство, волоконная оптика, оптоэлектроника. А некоторые предприятия уникальны не только в масштабах страны, но и СНГ - как, например, саранский завод по производству оптического волокна.

Опережает соседей Мордовия и в таких сферах, как образование и здравоохранение.

- Разумеется, здравоохранение - это отрасль, состоянием дел в которой никогда нельзя быть полностью удовлетворенным, недостатки есть везде. Но, по сравнению с соседними субъектами, здесь ситуация лучше, - пояснил Сергей Лозинский.

По мнению экспертов "Стратэджи Партнерс Групп", одним из перспективных направлений развития туротрасли в Мордовии мог бы стать медицинский туризм - пациенты из других регионов приезжали бы сюда, чтобы поправить здоровье или пройти диагностику. Разумеется, речь идет о частых клиниках - загружать наплывом приезжих государственную систему здравоохранения нецелесообразно. Привлекательна республика и для любителей экотуризма: это один из наиболее близких к Москве регионов, сохранивших уголки первозданной природы, экологичную среду обитания. Для того чтобы не потерять это преимущество, нужно как можно быстрее решить вопрос с переработкой промышленных отходов.

В целом же ключевыми точками роста и развития Мордовии на ближайшую перспективу должны стать пять направлений. Это агропищевой кластер (продукты питания, биотехнологии в АПК, растениеводство, животноводство), современное производство (электроника, электротехника, машиностроение), цифровые решения, экономика здорового образа жизни (медицинские услуги и приборы, фармацевтика) и чистые технологии (климатические, экологические, энергетические).

В качестве примера докладчик привел пищевой кластер - в республике он высоко развит, но его продукция имеет низкую маржинальность. Поэтому задача на сегодня - развивать высокомаржинальные производства. А если аграрии будут отзываться на измененное потребительское поведение и производить больше экологически чистых продуктов, произойдет трансформация регионального АПК.

В зависимости от сценариев развития ситуации, общий прирост ВРП в регионе может составить от 1,6 до 2,4 раза. Для сравнения - по итогам текущего года этот показатель достигнет 301,2 миллиарда рублей.

- Сценарии развития определяются прежде всего внешними факторами. Это доступность финансирования и экологический тренд в мировой экономике. Если он сохранится, то останется ли сельское хозяйство таким же интенсивным или будут приняты новые экостандарты? - пояснил Сергей Лозинский.

Что касается доступности финансирования, то здесь приходится учитывать высокий уровень государственного долга в республике - по этому показателю Мордовия занимает первое место в стране, к региону применены меры бюджетного принуждения. По словам эксперта, если этот фактор удастся преодолеть, то республику ждет оптимистичный сценарий развития и очень быстрый рост - на уровне ведущих регионов страны. Но даже если ограничения сохранятся, и ситуация будет развиваться по негативному сценарию, экономика Мордовии способна расти минимум на 3-4 процента ежегодно - эти темпы все равно выше, чем сейчас.

- Госдолг нужно максимально реструктуризировать, снизив расходы на его обслуживание, - резюмировал Сергей Лозинский. - Если у нас будет 5-6 процентов роста ежегодно, то уже через два-три года мы сможем этот госдолг отдавать, а через 10 лет, если все будет нормально, - он уже не будет иметь для нас значения. Так, Калужская область в свое время, чтобы развивать экономику, влезла в очень большие долги. Но со временем за счет экономического роста задолженность стала необременительной для региона.

С учетом внесенных депутатами рекомендаций концепция стратегических направлений развития Республики Мордовия до 2030 года была одобрена. Материалы направлены в правительство РМ для разработки итогового документа.