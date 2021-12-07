В Нижнем Новгороде построят "Квантовую долину"

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина" будет создан в Нижегородской области. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Квантовая долина" будет располагаться на 5 площадках в центральной части Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба АНО "Нижегородский НОЦ"

По словам директора АНО "Нижегородский НОЦ" Игоря Федюшкина, идея ИНТЦ заключается в создании инфраструктуры для реализации инновационных разработок и новых высоких технологий.

- В регионе уже существует научно-образовательный центр, и ИНТЦ становится большим подспорьем для участников НОЦ. До его создания каждый рассчитывал на свои собственные силы. ИНТЦ - некий "купол", под которым они смогут пользоваться уникальными производственными и исследовательскими возможностями. Здесь будут созданы небольшие производственные и технологические линии, исследовательские лаборатории, в которых институтские разработки доведут до технологического состояния, - рассказал он.

Немаловажно, что в ИНТЦ планируют установить уникальное оборудование, которое для многих участников НОЦ сейчас недоступно.

- Предназначение центра - быстрое и эффективное продвижение разработок. Это хороший самый современный "маленький завод", где будут вестись работы по прототипированию, масштабированию и выпуску опытных образцов, - пояснил Федюшкин.

Добавим, что часть оборудования планируется использовать для всех резидентов ИНТЦ. Это позволит небольшим стартапам развиваться без существенных первоначальных инвестиций. Кроме того, для резидентов установят особый налоговый режим с рядом льгот.

Тесная взаимосвязь НОЦ и ИНТЦ прослеживается еще и в том, что развиваться оба центра намерены в пяти приоритетных направлениях: передовые цифровые (включая квантовые) технологии и технологии искусственного интеллекта, инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, экология и ликвидация накопленного ущерба.

Фото: пресс-служба АНО "Нижегородский НОЦ"

Территориально ИНТЦ "Квантовая долина" расположится на пяти площадках (в соответствии с количеством направлений деятельности) в центральной части Нижнего Новгорода. Это обусловлено близостью к основным научно-образовательным организациям, играющим ключевую роль в реализации проекта.

- В ИНТЦ не будет массового набора новых научных кадров, научное обеспечение работ будет производиться участниками НОЦ. Хотя, что немаловажно, появится более тысячи высокотехнологичных рабочих мест с достойной заработной платой, - сообщил Федюшкин.

Общий объем финансирования ИНТЦ до 2030 года оценивается в 10 миллиардов рублей, из которых 0,7 миллиарда - средства регионального бюджета, а остальное - внебюджетные поступления.

По расчетам Нижегородского НОЦ, к 2035 году суммарный объем выручки участников "Квантовой долины" составит 92,9 миллиарда рублей, из которых 13,4 миллиарда придутся на экспортные поставки.

Комментарий

Елена Загайнова, ректор Университета Лобачевского:

- ННГУ им. Н.И. Лобачевского выступил инициатором создания на территории Нижнего Новгорода ИНТЦ "Квантовая долина" и станет его активным участником. Совместно с современными производствами, уже имеющимися и будущими партнерами мы планируем реализовать такие масштабные проекты, как суперсовременный центр персонализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, площадки по развитию интеллектуальных транспортных систем, передовых решений в области сохранения окружающей среды, производства новых материалов и многие другие.