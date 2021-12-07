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07.12.2021 11:10
Рубрика: Власть

В ООН оценили устойчивое развитие Самарской области

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
6 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о достижениях России на примере своего региона в Организации Объединенных Наций. Он представил Седьмое издание Доклада программы "Регионы России и цели устойчивого развития ООН".
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

В своем докладе губернатор отметил, что в достижении целей устойчивого развития значительную роль играет экологическое благополучие. Сейчас перед всем мировым сообществом стоит непростая задача по снижению негативного антропогенного воздействия. Благодаря применению наилучших доступных технологий выбросы в атмосферу за последние 10 лет на территории Самарской области сократились на 17,5%. Большое внимание уделяется развитию "зеленой" энергетики. В регионе работает Жигулевская ГЭС, солнечная электростанция, а уже в 2023 году начнет работать ветропарк.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Идет комплексная работа по оздоровлению Волги, которая включает в себя строительство 30 очистных сооружений, чтобы к 2025 году в три раза - на 200 млн кубометров - снизить загрязненные стоки. Особое внимание уделяется повышению качества питьевой воды. Продолжается восстановление лесов.

По мнению руководителя региона, основа экономического роста - значительные инвестиционные вложения. Эффективно работают особая экономическая зона, территории опережающего социально-экономического развития, индустриальные и технопарки различной специализации. В Самарской области действуют абсолютно все предусмотренные законодательством России преференциальные режимы для ведения бизнеса: от налоговых льгот до свободной таможенной зоны. С участием иностранного капитала в губернии работают 1,5 тысячи предприятий. Развивается и малый бизнес.

- Учитывая географическое положение, нахождение в густонаселенной части страны с уникальными транспортно-логистическими возможностями, налоговыми и таможенными режимами, наш регион - идеальное место для крупных международных проектов, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Укреплению экономических и гуманитарных связей между Европой и Азией будет способствовать международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай", часть которого пройдет через Самарскую область. В регионе возводится новый мостовой переход через Волгу и 100 километров новой автомобильной трассы. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства и входит в число лучших мировых практик ГЧП Европейской экономической комиссии ООН.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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В Самарской области сформирован мощный инновационный аэрокосмический кластер, объединяющий ведущие предприятия ракетостроения, двигателестроения, производства авиационной техники, научно-исследовательские организации и университеты, входящие в списки лучших вузов России и мира. Существенным подспорьем становится Научно-образовательный центр "Инженерия будущего". По итогам 2020 года он признан наиболее эффективным в стране. Стоит задача - сделать его одним из мировых лидеров по развитию инноваций и инжиниринга.

Одна из фундаментальных задач Правительства региона - забота о благосостоянии населения, в том числе материальном. Создаются все условия для достойного уровня жизни граждан.

- Бюджетная политика носит ярко выраженный социальный характер. Для жителей региона предусмотрено более 120 видов социальных пособий, что позволяет комплексно и адресно подходить к поддержке граждан. Отдельные категории населения обеспечиваются жильем за счет бюджетных средств. Есть специальная государственная программа, которая помогает людям из ветхого жилого фонда переехать в новое жилье, и она последовательно реализуется. В зоне особого внимания - поддержка семей с детьми, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В последние два года принимаются поистине беспрецедентные усилия по модернизации и укреплению системы регионального здравоохранения, активно строятся поликлиники и больницы, которые оснащаются самым современным оборудованием.

- Мы эффективно используем инструменты концессии в медицинской сфере. По этому направлению регион - лучший в России. Так, проект создания Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии вошел в список лучших мировых практик государственно-частного партнерства премии Европейской экономической комиссии ООН, - напомнил губернатор. - Активными темпами развивается спорт, культура и туризм. Самарский регион, который люди часто называют "сердцем России"; родину ракет-носителей "Союз" и автомобилей "Лада", Седьмой симфонии Шостаковича и нобелевских лауреатов.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами

Правительство области придает большое значение сотрудничеству с ООН и ее специализированными учреждениями, поскольку регион является одним из самых динамично развивающихся в России. Такое взаимодействие позволит тиражировать успешные практики губернии на международном уровне. Помимо прочего, регион заинтересован в том, чтобы иностранные компании в качестве стартовой площадки для работы в нашей стране выбирали Самарскую область.

Первый зампредседателя международной общественной организации "Российская ассоциация содействия ООН" Алексей Борисов поблагодарил Дмитрия Азарова за "впечатляющую презентацию" и отметил, что Самарская область - это один из самых передовых регионов нашей страны, в том числе и по "Повестке-2030". Уверен, что мы и дальше будем обмениваться нашим передовым опытом, в том числе, на площадках ООН. Уверен, нам есть чем поделиться, рассказать о передовом опыте, который может быть полезен для всех стран, членов Организации Объединенных Наций.

- Пример реализации Самарской областью целей устойчивого развития на региональном уровне может служить своего рода ориентиром даже для целого ряда государств, которые осуществляют данные цели на уровне своих стран, - приводит слова директора информцентра ООН в Москве Владимира Кузнецова пресс-служба Правительства Самарской области. - Российская Федерация - это огромная страна, где каждая территория имеет свои особенности. В ней представлены разные субъекты, однако Самарская область, вне всякого сомнения, образец для территорий сопоставимых по масштабу, уровню населения и по площади".

После презентации состоялось торжественное открытие фотовыставки о Самарской области в здании Отделения ООН в Женеве.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Трудно передать словами все очарование самарской земли, которое носят в душе все мои земляки. Я бы очень хотел, чтобы все участники этой встречи смогли хоть раз в жизни увидеть мой родной край своими глазами, почувствовать его красоту и гостеприимство людей. Самара по праву считается космической столицей России, и я хочу предложить вам, уважаемые дамы и господа, представить себя в роли космических первопроходцев - Юрия Гагарина и Алексея Леонова - и открыть для себя удивительную Самарскую область . Наведение мостов - для нас актуальная тема. Мосты, общественные пандемии, когда система социальных коммуникаций сильно трансформирована. А в какой-то момент, казалось, что она совсем разрушена. Но мы адаптируемся к различным условиям, и эта работа очень важна

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