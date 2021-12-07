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07.12.2021 16:39
Рубрика: Общество

В Оренбуржье медсестру из "красной зоны" наградили посмертно

Текст: Валентина Зотикова

Погибшая при с пандемией медсестра из Гая Марина Улумбекова посмертно награждена Орденом Пирогова. Награду из рук губернатора Оренбуржья Дениса Паслера получил ее сын Вадим Улумбеков.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В Удмуртии врача посмертно наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

Состоявшаяся во вторник церемония чествования выдающихся жителей области была приурочена ко дню образования региона.

Напомним, что ранее президент России наградил посмертно трех погибших медиков, погибших в борьбе с пандемией коронавируса. В их числе была и 43-летняя Марина Улумбекова, скончавшаяся от COVID-19 в январе текущего года. До последних дней своей жизни она работала медсестрой горбольницы Гая.

Осенью минувшего года здесь было открыто ковидное отделение. Марина Улумбекова помогала пациентам "красной зоны", однако потом сама оказалась на больничной койке с диагнозом "коронавирус". Три недели она боролась с болезнью, но коварный недуг победил. У погибшей остались двое сыновей - 23-х и 8-ми лет.

Марина Улумбекова награждена за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

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