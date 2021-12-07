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07.12.2021 17:35
Рубрика: Власть

В Оренбуржье посетить новогодние корпоративы можно будет лишь по QR-коду

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Посетить новогодние корпоративы в оренбургских кафе и ресторанах можно будет лишь по QR-коду. Традиционные хороводы у елки попали под запрет, а на рождественских богослужениях обязательным атрибутом станут маски и антисептики.

Фото: iStock
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Такие поправки внесены в указ губернатора Оренбургской области о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе.

Согласно новой редакции документа, QR-коды и удостоверения личности для совершеннолетних участников корпоративов будут необходимы в период массового проведения в точках общепита праздничных банкетов - с 20 декабря по 9 января.

Такой же порядок действует и для посещения новогодних мероприятий в театрах и других учреждениях культуры. С 20 декабря при проведении представлений в зрительных залах предписано обеспечить наполняемость не более 75 процентов, предусмотрев рассадку с учетом социальной дистанции. При этом тематические мероприятия у новогодней елки в фойе и холлах исключены. Устанавливается обязательный дополнительный интервал между представлениями для проведения санитарной обработки помещений и проветривания.

Организация праздничных мероприятий с обучающимися по очной форме допускается в группах с постоянным составом при условии соблюдения санитарных норм. Необходима дезинфекция помещений после каждого мероприятия при условии использования актового или спортзала. На елках в детсадах и младших классах может присутствовать один родитель либо законный представитель.

В ходе праздничных богослужений, посвященных Рождеству, также рекомендовано обеспечить соблюдение санитарных требований: маски обязательны, а в общедоступных местах следует установить антисептики для рук.

Все ранее введенные ограничения остаются в силе. Но запрет на оказание услуг общественного питания позже полуночи в новогоднюю ночь будет снят.

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