В Оренбуржье посетить новогодние корпоративы можно будет лишь по QR-коду

Посетить новогодние корпоративы в оренбургских кафе и ресторанах можно будет лишь по QR-коду. Традиционные хороводы у елки попали под запрет, а на рождественских богослужениях обязательным атрибутом станут маски и антисептики.

Такие поправки внесены в указ губернатора Оренбургской области о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе.

Согласно новой редакции документа, QR-коды и удостоверения личности для совершеннолетних участников корпоративов будут необходимы в период массового проведения в точках общепита праздничных банкетов - с 20 декабря по 9 января.

Такой же порядок действует и для посещения новогодних мероприятий в театрах и других учреждениях культуры. С 20 декабря при проведении представлений в зрительных залах предписано обеспечить наполняемость не более 75 процентов, предусмотрев рассадку с учетом социальной дистанции. При этом тематические мероприятия у новогодней елки в фойе и холлах исключены. Устанавливается обязательный дополнительный интервал между представлениями для проведения санитарной обработки помещений и проветривания.

Организация праздничных мероприятий с обучающимися по очной форме допускается в группах с постоянным составом при условии соблюдения санитарных норм. Необходима дезинфекция помещений после каждого мероприятия при условии использования актового или спортзала. На елках в детсадах и младших классах может присутствовать один родитель либо законный представитель.

В ходе праздничных богослужений, посвященных Рождеству, также рекомендовано обеспечить соблюдение санитарных требований: маски обязательны, а в общедоступных местах следует установить антисептики для рук.

Все ранее введенные ограничения остаются в силе. Но запрет на оказание услуг общественного питания позже полуночи в новогоднюю ночь будет снят.