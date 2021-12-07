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07.12.2021 17:49
Рубрика: Власть

В Пензенской области обработали более 80 тысяч обращений граждан

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Центр управления регионом (ЦУР) запустили в Пензенской области год назад. За это время специалистами обработано более 80 тысяч обращений жителей. Они касаются разных сфер жизни - от вечных проблем с дорогами, системами ЖКХ и здравоохранения до образования, выплат пособий и качества работы общественного транспорта.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Благодаря новой структуре удается оперативно реагировать на сообщения граждан, сделав общение представителей органов власти с жителями наиболее эффективным и прозрачным.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- Мы должны своевременно выявлять проблемы и устранять их. Действовать так, как отработали в ситуации с QR-кодами. Когда возникла проблема из-за того, что люди сделали прививку, но не смогли получить QR-код, мы оперативно решили этот вопрос. Если учесть, что свыше 30 тысяч людей привились, но по каким-то причинам не были занесены на сайт госуслуг, то понятно, что проблема носила массовый и острый характер. Сейчас после получения второй дозы вакцины в поликлинике можно распечатать справку с QR-кодом. Это тоже результат совместной работы, - отметил глава региона Олег Мельниченко во время посещения Центра управления регионом.

ЦУР объединяет лучшие практики в онлайн-среде для ускорения решения вопросов в режиме реального времени. Представители исполнительной власти стали оперативно реагировать на запросы пользователей в социальных сетях. Если в начале 2021 года время ожидания ответа составляло 6 часов 26 минут, то к концу года сократилось более чем в раза - до 2 часов 45 минут.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- Мы постоянно находимся в плотном взаимодействии с администрациями городов и районов Пензенской области. На основе поступивших сообщений созданы четыре "тепловые карты" по актуальным проблемам жителей. Это качество дорог, качество водоснабжения, реализация социальной политики, ситуация с отловом безнадзорных животных. На основе сообщений жителей Пензенской области также разработана интерактивная карта детских площадок, где необходим ремонт или их обустройство, - говорит руководитель Центра управления регионом в Пензенской области Артем Кондрашов.

В системе "Инцидент Менеджмент" жалобы, просьбы и вопросы граждан собираются автоматически. Благодаря специалистам Центра управления регионом они направляются должностным лицам напрямую, что позволяет на местах сразу же приступить к поиску нужной информации и решению проблем. Больше всего сообщений приходит от жителей областного центра. В администрации города Пензы принято решение об увеличении количества сотрудников, ответственных за взаимодействие представителей власти и общества.

С начала 2021 года на территории Пензенской области осуществляется внедрение федеральной государственной информационной системы "Платформа обратной связи". Жители региона могут подать заявку по беспокоящей их ситуации, нажав кнопку "Сообщить о проблеме" на официальном сайте органа власти и организации или через мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Больше всего сообщений от жителей поступает по вопросам вакцинации и лечения от коронавируса, благоустройству дворов и территорий общего пользования, содержанию дорог. На сегодня к системе подключены все бюджетные учреждения здравоохранения и 90 процентов учреждений образования. В активной стадии находится процесс размещения виджета "Сообщить о проблеме" на их официальных сайтах.

Глава региона подчеркнул высокую эффективность Центра управления регионом, мгновенно выявляющего проблемные темы, о которых сообщают граждане в сети, информирующего соответствующие службы, ответственные за решение тех или иных задач. Обратная связь позволяет представителям власти отслеживать основные запросы населения, чтобы повысить эффективность своей работы.

Кстати

Совместно с министерством здравоохранения Пензенской области ЦУР запустил для пользователей Телеграм чат-бот по теме вакцинации от коронавируса: @Vaccine58_bot. Жители могут узнать о видах вакцин, правилах вакцинации, как записаться на прививку, организовать коллективную вакцинацию на месте работы. Здесь же размещен номер горячей линии по вопросам вакцинации от ковида.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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