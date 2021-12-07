В Саратове сохранят старинную мельницу при реновации промзоны

В Саратове началась реконструкция территории бывшей мельницы Рейнеке в исторической промышленной зоне на берегу Волги. На площади более трех гектаров девелоперы планируют построить новый офисный квартал с гостиницей Hilton и спортивно-развлекательными объектами. При этом инвесторы пообещали сохранить находящиеся здесь исторические строения.

Модерн - значит современный

Саратов не зря называли хлебной столицей России, считает известный краевед Вячеслав Давыдов. В конце XIX - начале XX веков в районе набережной построили ряд мощных паровых мельниц, которые перемалывали миллионы пудов муки. Город был ведущим мукомольным центром страны. Здесь перерабатывали не только зерно местное, но и поступавшее из многих других регионов.

Некоторые мельницы, такие как Малая мельница Шмидта или мельница Бореля, которые проектировали известные архитекторы, являются настоящими шедеврами промышленной архитектуры. Внешне эти многоэтажные здания, украшенные башенками, шпилями, флюгерами напоминают средневековые замки.

Поскольку в мельницах применялось оборудование с сильной вибрацией, здания строились с большим запасом прочности, и даже спустя век многие из них не требуют капитального ремонта

- Мельницы - это действительно то, чем старинная архитектура Саратова отличается от других городов, это наша "фишка", - уверен блогер и краевед, член областного общественного градозащитного совета Денис Жабкин.

Мельница Рейнеке, расположенная ближе всего к центру города и к старой набережной, внешне не столь эффектна. К тому же в середине прошлого века, когда здесь был комбикормовый завод, ее сильно перестроили. Тем не менее, по словам Дениса Жабкина, это едва ли не единственный образец стиля модерн в промышленной архитектуре Поволжья.

В 2001 году комплекс зданий предприятия включили в число вновь выявленных объектов культурного наследия. Однако проведенная два года назад экспертиза рекомендовала исключить объект из перечня памятников. Результаты экспертизы вызвали критику представителей общественности и краеведов, местного отделения Союза архитекторов. В итоге нашли компромиссное решение: территория мельницы попала в охранную зону соседнего памятника - дома-усадьбы городского главы купца Никитина. Кроме того, областной градозащитный совет подписал соглашение с новым собственником строений: те взяли на себя обязательство сохранить производственный и административный корпуса мельницы, а также бывшие хлебные амбары по Никольскому взвозу.

Как сообщил на заседании областного инвестиционного совета глава Саратова Михаил Исаев, девелоперы планируют вложить в проект четырехлетней реновации пять миллиардов рублей.

- Сейчас идет разборка элеватора, в инвестпроект уже вложено около 150 миллионов рублей, - рассказал градоначальник.

Вернуть красоту городу

Территорию бывшей мельницы собираются превратить в новый общественно-деловой и культурно-развлекательный центр. Здесь планируется построить до 60 тысяч квадратных метров недвижимости. На первой линии от Волги разместится спортивно-развлекательный корпус с открытым термальным бассейном, колесо обозрения и парк аттракционов. А также здание четырехзвездочной гостиницы. Производственный корпус мельницы переоборудуют под офисные помещения.

Кроме того, восстановят улицу Никольский взвоз, соединявшую магистральную улицу Чернышевского с новой набережной и в советское время перегороженную заборами промышленных предприятий.

Ранее региональные власти анонсировали и восстановление Триумфальной арки на пересечении Никольского взвоза и улицы Чернышевского, построенной в XIX веке в честь визита императора Александра II и снесенной в 1920-е годы. Провести восстановительные работы планируется на деньги спонсоров. От названия арки проект реновации прилегающего квартала получил название "Триумфальный".

Как рассказал корреспонденту "РГ" генеральный директор ООО "Триумфальный" Георгий Хватьков, проект реновации планируется реализовать с привлечением заемных средств, в том числе за счет льготного кредитования по госпрограмме развития туризма. Уже есть и предварительные договоренности с будущими якорными арендаторами. На 20 тысяч квадратных метров офисных помещений претендует один из банков, собирающийся разместить здесь кол-центр.

Кроме того, часть территории бывшего комбикормового завода собственники передают муниципалитету для расширения набережной, ширина которой на этом участке всего 7-8 метров.

В свое время зона промышленной застройки, сформировавшаяся вдоль Волги, фактически отсекла город от реки на значительном пространстве. Реконструкция прибрежных кварталов дает шанс решить эту давнюю проблему.

Продолжение следует?

В дальнейших планах саратовских властей - вывести отсюда все промышленные предприятия, превратить территорию в зону деловой и общественно-рекреационной застройки.

- Предприниматели-мукомолы оставили после себя в Саратове не только жилые особняки, являющиеся памятниками архитектуры, но и промышленные объекты, которые до сих пор вызывают восхищение. Но при сохранении этих зданий сразу возникает вопрос: как их использовать? Так не бывает, чтобы коробка стояла просто для красоты, - говорит краевед Вячеслав Давыдов.

Доцент кафедры архитектуры Саратовского государственного технического университета Виктория Васильева подчеркивает: реновация промышленных построек под общественные нужды - востребованный тренд в современной архитектуре. Зачастую именно история места дает импульс к развитию общественного пространства.

- Саратовские мельницы - символ определенной эпохи. Жалко терять качественный средовой объект, даже если у него нет официального статуса памятника, - говорит архитектор.

Людям интересно прикоснуться к истории промышленности, особенно если остаются какие-то архитектурные артефакты. Массивные колонны, стены из неоштукатуренного кирпича или бетона, старинные чугунные лестницы создают особую атмосферу в помещениях.

По словам Васильевой, есть достаточно много проектов и за рубежом, и в нашей стране, когда мельницы успешно приспосабливают под новые нужды. Например, в многофункциональный офисный центр с жилыми апартаментами превратили элеватор в Балтиморе (США). Проекты по реконструкции мельниц реализованы в китайском Вэньчжоу и Копенгагене. В Оренбурге еще в 2014 году перестроили в офисный центр мельницу Зарывного.

Запас прочности

Саратовский блогер Денис Жабкин еще с середины прошлого десятилетия проводит экскурсии по саратовским мельницам. Они стали одной из изюминок проводившегося в Саратове Международного урбанистического форума.

В городе осталось около полудюжины старинных паровых мельниц. Меньше всего от поздних переделок пострадала, как считает Денис Жабкин, мельница купца Степашкина, которая единственная используется по назначению - там находится Саратовский комбинат хлебопродуктов.

- Поскольку в мельницах применялось оборудование с сильной вибрацией, эти здания строились с большим запасом прочности, даже спустя сто лет многие из них не требуют капитального ремонта, - говорит Денис.

Под офисы сейчас используются мельницы Скворцова и Бореля, где в советское время располагались обувная и трикотажная фабрики. Первый этаж малой мельницы Шмидта также переоборудован под нужды арендаторов, а мельницу Богословского еще в советские годы перестроили в жилой дом. •

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Здания самой красивой в Саратове малой мельницы Шмидта вошли в конкурсную массу банкротящегося НВК-банка. В этом году строения выставлялись Агентством по страхованию вкладов на продажу, итоги торгов были подведены в начале декабря. Хотя цена комплекса снизилась с 235 до 212 миллионов рублей, покупателей так и не нашлось.