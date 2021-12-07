В СК назвали возможную причину взрыва газа в Нижнем Новгороде

В СК по региону назвали возможную причину взрыва газа в доме на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел сегодня утром.

По предварительной версии, хозяин квартиры поставил на газовую плиту кастрюлю с жидкостью, которая закипела и потушила пламя, но газ продолжал поступать. При попытке мужчины прикурить сигарету раздался взрыв.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Пострадавший мужчина 1950 года рождения был госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ.

Квартира, где произошел инцидент, располагается на 2 этаже пятиэтажного дома. В ней пострадала внутренняя отделка и выбиты стекла. На данный момент повреждений несущих конструкций обнаружено не было.