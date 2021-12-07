Власти Башкирии нашли решение проблемы с жильем для детей-сирот

Более 953 миллионов рублей выделили в Башкирии в 2021 году на приобретение жилья детям-сиротам из федерального и регионального бюджетов. Только вот ждут положенных им квадратных метров более 4,5 тысячи сирот, которым уже исполнилось 18 лет, и еще более трех тысяч несовершеннолетних ребят. Средств же хватит на покупку 650 квартир. Но и выделенные деньги муниципалитеты нередко не тратят, а возвращают в бюджет. Прокуратура Башкирии объявила по этому поводу предостережение исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егору Родину. Чтобы расставить все точки над "и" и узнать, как планируется решать проблему, "Российская газета" пригласила Егора Родина на деловой завтрак.

Егор Владимирович, хотелось бы понять: деньги на жилье для сирот выделяются регулярно, но ситуация не меняется - льготники годами ждут, пока им купят квартиры.

Егор Родин: Начнем с того, что существуют две проблемы. Первая нормативная цена квадратного метра, по которой рассчитывается общая стоимость жилого помещения для сирот. Уточню: Минстрой России ежеквартально устанавливает нормативы для всех субъектов страны. С учетом выделяемого финансирования мы уже на уровне региона определяем предельную стоимость квадратного метра, по которой можно приобрести дома и квартиры в каждом муниципалитете. В Уфе она максимальная: в прошлом году составляла 45 тысяч рублей за "квадрат". В остальных муниципалитетах - от 30 до 36 тысяч рублей. То есть на квартиру площадью 33 квадратных метра в столице республики приходится 1,48 миллиона рублей. Найти подходящее по критериям жилье за эти деньги на рынке практически невозможно, тем более в новостройке. В сельских районах, соответственно, цена еще ниже, поэтому там проблема стоит особенно остро.

Во втором квартале 2021 году Минстрой РФ повысил нормативы. Для Башкирии была установлена цена в размере 51 тысяча рублей за квадратный метр. И мы, соответственно, пересмотрели подходы к определению стоимости квартир в разных муниципалитетах, приблизив их к рыночным. Теперь администрации городов могут приобрести жилье по 51 тысяче рублей за "квадрат", а районы - за 43,4 тысячи рублей. То есть максимальная цена однокомнатной квартиры составляет 1,68 миллиона рублей и 1,3 миллиона, соответственно. Благодаря этому во второй половине года аукционы муниципалитетов прошли успешнее.

Но самое главное, по просьбе регионов Минстрой РФ перешел на новую методику расчета стоимости жилья. Теперь для субъектов она определяется как среднее арифметическое между ценами на первичном и вторичном рынках. Эти нормативы начнут действовать с 1 января 2022 года. Для нашей республики это 72,5 тысячи рублей за квадрат, за такие деньги можно будет приобрести сиротам приличную квартиру.

Но если объем финансирования не изменится, то, соответственно, купят меньше квартир?

Егор Родин: Да, это обратная сторона медали. При сохранении прежнего финансирования количество сирот, получающих жилье в течение года, снизится в полтора раза. Но в республике и на уровне правительства РФ обсуждают возможность увеличения объема выделяемых средств. Если этого не сделать, мы не успеем решить вопрос с обеспечением жилья сирот до 2024 года, как поручено в 2019 году премьер-министром правительства РФ. Ведь ежегодно число льготников пополняется на 300-400 человек.

Итак, можно сказать, что первая проблема со стоимостью квадратного метра практически сошла на нет...

Егор Родин: Да. Но остается вторая. В некоторых районах (в основном в отдаленных) не ведется строительство новых домов, а имеющиеся на вторичном рынке - ветхие. К примеру, такая проблема есть в Белокатайском, Зилаирском, Альшеевском, Бурзянском районах. Чиновники вынуждены выбирать: приобрести дешевое и некачественное жилье на вторичном рынке либо получить штрафные санкции за неосвоение выделенных федеральных и региональных средств. Мы неоднократно объясняли сотрудникам райадминистраций: лучше отказаться от подписания контракта и вернуть деньги в бюджет, чем стать фигурантом уголовного дела за предоставление некачественного жилья льготникам. По крайней мере, это безболезненнее.

Получается, не дорабатывают в муниципалитетах?

Егор Родин: Многое зависит от главы муниципалитета. Есть руководители, которые, несмотря на удаленность от Уфы, находят выход. К примеру, глава Федоровского района сумел решить проблему с застройщиком, договорившись о сотрудничестве с Фондом развития жилищного строительства РБ. В муниципалитете будут возводить новые дома. Отмечу также опыт взаимодействия с застройщиками в Караидельском районе.

Важно, чтобы глава муниципалитета планировал строительство и покупку жилья для льготников на несколько лет вперед, тогда и освоение будет на высоком уровне. По итогам прошлого года только девять муниципалитетов потратили все выделенные средства. Помимо Федоровского и Караидельского в этом списке Аургазинский, Бижбулякский, Бирский, Зилаирский, Гафурийский, а также Благоварский и Татышлинский районы. Обратная ситуация в Белокатайском и Учалинском районах.

Прокуратура вынесла вам предостережение по той же причине в этом году. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию.

Егор Родин: На момент вынесения предостережения так называемое "кассовое освоение" составляло 30 процентов - это доля бюджетных средств, которые уже перечислили продавцу. Тогда как документы на оплату были готовы на сумму, составляющую 70 процентов. Сейчас же оплатили более 80 процентов, но год еще не закончился, аукционы продолжаются. Обычно итоговый показатель по региону - 95-97 процентов. 100-процентного освоения не может быть, так как во время аукциона предполагается экономия средств.

Экономия экономией, но не страдает ли качество жилья?

Егор Родин: Пару лет назад многие муниципалитеты жаловались на несовершенство техзадания, которое не позволяло им при госзакупках отобрать лучший вариант жилья, приходилось соглашаться на самый дешевый. Все требования укладывались в две строчки и сводились к тому, чтобы дом не был признан аварийным и соответствовал санитарным нормам. Правительством республики разработан вариант техзадания, в котором подробно прописываются все нюансы: материал стен, наличие сантехники, год постройки и так далее. Кроме того, теперь перед покупкой помещение проверяет межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники Роспотребнадзора и Госстройнадзора. Некоторые районы начали приглашать в комиссию сирот, для которых приобретается жилье. Такой подход позволил сократить количество жалоб.

Однако сегодня около трети квартир, выданных детям-сиротам, пустуют. В основном - в селах, где нет для молодежи ни работы, ни перспектив. Может, пора ввести жилищные сертификаты, чтобы сироты сами выбирали, где купить жилье?

Егор Родин: Прокуратура Башкирии подготовила законодательную инициативу по введению жилищных сертификатов для этой категории льготников. Специалисты минстроя РБ принимали участие в создании документа. Уточню: речь идет о выдаче сертификатов только тем, у кого уже есть семья и работа, кто крепко стоит на ногах. Они могли бы соединить средства материнского капитала с жилищным сертификатом, оформить ипотеку и приобрести хорошую квартиру там, где они пожелают.

Ведь сегодня жилье детям-сиротам выдают по договору спецнайма, предполагающему запрет приватизации. И только через пять лет комиссия может принять решение о переводе квартиры в статус социального и, соответственно, появится возможность оформить в собственность.

Пока это только закинициатива. Мы считаем: чтобы квартиры не пустовали, необходимо дать каждому сироте право выбора, где ему купить жилье. Если молодой человек планирует жить и работать в Уфе, зачем ему дом в глухой деревне?

Первый шаг сделан. Мы внесли изменения в нормативные акты, и теперь муниципалитеты могут покупать жилье для льготников не только на своей территории, но и в близлежащих районах. Так мы минимизируем количество несостоявшихся аукционов. .

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Но цены на жилье растут, и бюджетных средств на приобретение квартир для всех сирот может не хватить...

Егор Родин: Мы подготовили программу поэтапной ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жильем детей-сирот. Она предполагает увеличение финансирования этой статьи расходов еще на 1,7 миллиарда рублей. Сегодня в республиканском бюджете на 2021-2024 годы предусмотрено 3,78 миллиарда, что для достижения 100-процентного результата недостаточно. Вопрос находится на финальной стадии согласования в правительстве республики, планируем решить его до конца года.

Новая программа к 2025 году позволит не только решить проблему детей-сирот, но и начать строительство новых домов в селах. Соответственно, муниципалитеты смогут обеспечить жильем инвалидов, сельских учителей, земских докторов и молодых специалистов других отраслей.

ЦИФРА

805 детей-сирот получили в 2020 году жилье в Башкирии