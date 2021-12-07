Завершающим этапом проекта "Урок цифры" станет олимпиада по программированию

В казанском лицее восьмиклассники занимались гейм-дизайном и анимацией. А в Пензе компьютерные игры разрешили включить прямо на уроке. Об этом школяры могли только мечтать. Учителям тоже эксперимент понравился.

В школе компьютерные игры разрешили включать прямо на уроке. Что из этого получилось, одними из первых увидели пензенские учителя. Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области

В Пензе школа N 66 стала федеральной площадкой для "Урока цифры", который проводится в поддержку нацпроекта "Цифровая экономика". Его цель - познакомить детей с IT-профессиями.

"Мы посвятили урок разработке игр - это одно из самых быстроразвивающихся направлений IT-индустрии. Важно, чтобы игра развивала, несла позитивный контент. Возможно, для кого-то это увлечение перерастет в профессию, - говорит замначальника управления развития общего образования минобра Пензенской области Михаил Хромов.

Открытый урок проходил в формате интерактивных тренажеров. Благодаря видео-конференц-связи в нем приняли участие школьники из других пензенских школ и даже из Калининграда. Взглянув на процесс создания игры изнутри, ребята поняли, чтобы стать хорошим разработчиком, пригодятся не только точные науки, но и литература, история, география. А урок рисования очень важен для гейм-дизайнеров.

Завершающим этапом образовательного проекта для школьников "Урок цифры" станет олимпиада по программированию. Стартовал проект в декабре 2018 года по инициативе Минпросвещения России и Минцифры России. В прошлом учебном году в нем приняли участие более 10 миллионов школьников.

В казанском многопрофильном лицее N 11 "Унбер" на "Уроке цифры" восьмиклассникам дали попробовать себя в роли гейм-дизайнеров, аниматоров и тестировщиков. "Игра - это и способ освоить какие-либо навыки, - поясняет директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец. - Есть такое понятие - геймификация. Когда сложный предмет с помощью игры делают понятным".

Цифра: 1 миллион школьников приняли участие только за первую неделю проведения всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" по теме "Разработка игр". Среди лидеров - Белгородская, Омская и Самарская области.

"Мы хотим показать детям, что создавать игры интересней, чем в них играть", - говорит директор по связям с вузами компании VK Сергей Марданов. Разобравшись с теорией, ребята приступают к практике. С помощью компьютерного тренажера они попадают в мир игры "Домовята". Только им предстоит выступить в роли разработчиков, а не геймеров. И, возможно, здесь они сделают свои первые шаги в профессию.