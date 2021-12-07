На шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще 13 погибших

В Кемеровской области на шахте "Листвяжная" горноспасатели нашли тела еще 13 погибших при взрыве, произошедшем 25 ноября. Авария унесла жизни 51 человека.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в течение суток на аварийном участке работали 83 человека, которые провели разведку более 1,7 километра горных выработок.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, эти выработки ранее не были обследованы. И именно там поиски дали результат. Это произошло благодаря проведенному комплексу мероприятий по проветриванию аварийного участка шахты, в результате чего удалось стабилизировать газовую атмосферу под землей.

На данный момент осталось обследовать 890 метров горных выработок. Подразделения ВГСЧ продолжают откачивать из шахты воду, отбирать пробы воздуха, а также восстанавливать вентиляционные сооружения. Работы, в которых участвует одновременно по четыре-шесть отделений горноспасателей, ведутся в круглосуточном режиме.