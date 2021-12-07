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07.12.2021 09:49
Рубрика: Происшествия

На шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще 13 погибших

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Кемеровской области на шахте "Листвяжная" горноспасатели нашли тела еще 13 погибших при взрыве, произошедшем 25 ноября. Авария унесла жизни 51 человека.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области / ТАСС
На "Листвяжной" восстановили систему вентиляции

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в течение суток на аварийном участке работали 83 человека, которые провели разведку более 1,7 километра горных выработок.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, эти выработки ранее не были обследованы. И именно там поиски дали результат. Это произошло благодаря проведенному комплексу мероприятий по проветриванию аварийного участка шахты, в результате чего удалось стабилизировать газовую атмосферу под землей.

На данный момент осталось обследовать 890 метров горных выработок. Подразделения ВГСЧ продолжают откачивать из шахты воду, отбирать пробы воздуха, а также восстанавливать вентиляционные сооружения. Работы, в которых участвует одновременно по четыре-шесть отделений горноспасателей, ведутся в круглосуточном режиме.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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