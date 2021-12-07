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07.12.2021 16:56
Рубрика: Общество

Новосибирские хирурги заменили таранную кость пациентке из Ростова

Текст: Наталья Граф
Новосибирские хирурги поставили на ноги 20-летнюю жительницу Ростова-на-Дону. Она сможет ходить благодаря индивидуальному эндопротезу таранной кости.

Два года назад 18-летняя Алена упала с высоты и получила тяжелые травмы. На "скорой" ее экстренно госпитализировали по месту жительства в Ростове-на-Дону и прооперировали. У пациентки были диагностированы перелом костей таза и открытые переломы костей обоих голеностопных суставов. Врачам удалось ее спасти, но девушка фактически стала инвалидом.

Фото: iStock
В Новосибирске вживили 3D-имплантат врачу из Киргизии

- Хирургическое лечение, выполненное сразу после госпитализации, позволило максимально восстановить утраченную анатомию, нарушенную вследствие травмы, - сообщает НИИТО. - Однако последствия были столь серьезными, что разрушены оказались и большеберцовая кость правой ноги, и таранная кость левой ноги.

Из-за сильных болей и хромоты Алена с трудом передвигалась. Она могла ходить только в специальной обуви и на короткие расстояния. Как выяснилось, ее таранная кость была тотально поражена аваскулярным некрозом.

Отчаявшаяся пациентка обратилась за помощью в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Цивьяна. В 2019 году хирурги ННИИТО впервые в России провели уникальную операцию по замене таранной кости индивидуальным эндопротезом.

- Именно таранная кость передает массу тела на всю стопу и очень важна для ходьбы, - рассказывают врачи. - Она обеспечивает подвижность между стопой и голенью, перенос тяжести тела адаптацию стопы к неровной поверхности во время движения.

Имплантат таранной кости изготавливается для каждого пациента индивидуально, при помощи современных методов компьютерной томографии и 3D-моделирования.

Алена из Ростова-на-Дону стала четвертой пациенткой, которой была проведена такая операция.

В прошлом году хирурги удалили у девушки конструкции из области правого голеностопного сустава. Она перенесла реконструктивную операцию с костной пластикой дефекта пилона правой большеберцовой кости. А этой зимой ростовчанка приехала в Новосибирск уже на замену таранной кости.

По словам медиков, имплантация индивидуального эндопротеза прошла успешно. Алена уже вернулась домой в Ростов-на-Дону. Несколько недель она еще будет передвигаться на костылях. А потом пройдет курс реабилитации и сможет полноценно ходить.

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