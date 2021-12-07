Омский НПЗ поддержал престижный музыкальный фестиваль

Новости

Собянин подтвердил, что при стрельбе в МФЦ погибли два человека 15:57
Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
Госдума требует прекратить преследования соотечественников в США 15:42
Ретропоезд из Карелии в Финляндию запустят в январе 2022 года 15:36
Левандовски разочарован итогами голосования за "Золотой мяч" 15:36
Бастрыкин проконтролирует дело об избиении ребенка матерью в Казани 15:15
Киевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской 15:05
ВОЗ: "Омикрон" распространяется, но проблема "дельты" сохраняется 14:50
Лавров: РФ изложит США подходы о необходимости выполнения Киевом "Минска-2" 14:47
МИД оценил попытки США вбить клин в международных отношениях 14:44
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет 14:43
В московском метро поехал первый новогодний поезд 14:43
Беларусь опубликует все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ 14:39
Гражданам РФ будут присылать направление на лечение в клинике через Госуслуги 14:39
Алексей Мазус: Не надо сеять панику из-за "омикрона" 14:39
Греф ответил на слухи о санкциях США против России 14:32
Россияне смогут онлайн получать сведения об объектах собственности 14:20
Россия и ОАЭ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от COVID 14:16
В военном госпитале Владикавказа построили инфекционный корпус 14:07
Путин и Байден обсудят "красные линии" 13:47
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет 13:44
Песков назвал "утками" публикации про новые санкции США к России 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 15:37
Рубрика: Власть

Омский НПЗ поддержал престижный музыкальный фестиваль

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Всероссийский фестиваль "Где рождается искусство" собрал в Омске ведущих музыкальных мэтров Москвы. Форум помогает молодым музыкантам раскрыть талант, получить путевку в большой мир музыки. И является ключевым культурным проектом программы "Родные города" компании "Газпром нефть".
Фото: Андрей Шавин Фото: Андрей Шавин
Фото: Андрей Шавин

В этом году куратором фестиваля выступил Омский НПЗ в тандеме с министерством культуры Омской области.

Фото: Андрей Шавин
Экологи Минприроды России оценили результаты модернизации Омского НПЗ

Под руководством народного артиста России Юрия Розума преподаватели ведущих столичных вузов провели для педагогов и юных музыкантов мастер-классы по эстрадному и академическому вокалу, игре на баяне и фортепиано. Итогом культурной сессии стал совместный концерт начинающих и именитых музыкантов.

- Фестиваль дает возможность лично познакомиться со знаменитостями, перенять чуточку их мастерства, выступить на одной сцене. Это - невероятный импульс для новых шагов в творчестве, - делится участница форума Маргарита Кузьмина.

Всероссийский фестиваль "Где рождается искусство" проводится Международным благотворительным фондом Юрия Розума уже 13 лет, имеет широкий размах, дает шанс стать звездой очень многим юным талантам. В этом году его встречают не только Омск, но и Ханты-Мансийск, и Ямало-Ненецкий автономный округ.

- Такие проекты не просто помогают талантливым детям научиться чему-то новому, вырасти профессионально. Прежде всего, они дают возможность добиться успеха в своем городе. Для нашего предприятия важно укрепить эту тенденцию. Поэтому мы с огромным удовольствием в очередной раз поддерживаем проведение фестиваля в Омске. Вместе с другими социальными проектами ОНПЗ, которые помогают формировать в городе креативную среду, он дает детям главное - новые горизонты для гармоничного и всестороннего развития, - отмечает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Омский НПЗ традиционно поддерживает развитие детского и молодежного творчества. В 2021 году предприятие передало в Детскую школу искусств №12 современное звуковое и световое оборудование. Здесь появились обновленные классы для занятий учеников театрального и эстрадного отделений. В 2019 году для ведущих школ искусств города приобретены 10 профессиональных фортепиано. Ежегодно при поддержке предприятия юные омские музыканты принимают участие в фестивале русской музыки Kustendorf CLASSIC.

- В этом году фестиваль состоялся на базе Омского областного колледжа культуры и искусства, где также созданы все необходимые условия для занятий начинающих музыкантов. Вклад, который вносит Омский НПЗ в творческое развитие будущих музыкантов, очень важен. Уверен, что через несколько лет многие из них прославят свой регион, - считает региональный министр культуры Юрий Трофимов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе