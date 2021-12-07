Омский НПЗ поддержал престижный музыкальный фестиваль

Всероссийский фестиваль "Где рождается искусство" собрал в Омске ведущих музыкальных мэтров Москвы. Форум помогает молодым музыкантам раскрыть талант, получить путевку в большой мир музыки. И является ключевым культурным проектом программы "Родные города" компании "Газпром нефть".

В этом году куратором фестиваля выступил Омский НПЗ в тандеме с министерством культуры Омской области.

Под руководством народного артиста России Юрия Розума преподаватели ведущих столичных вузов провели для педагогов и юных музыкантов мастер-классы по эстрадному и академическому вокалу, игре на баяне и фортепиано. Итогом культурной сессии стал совместный концерт начинающих и именитых музыкантов.

- Фестиваль дает возможность лично познакомиться со знаменитостями, перенять чуточку их мастерства, выступить на одной сцене. Это - невероятный импульс для новых шагов в творчестве, - делится участница форума Маргарита Кузьмина.

Всероссийский фестиваль "Где рождается искусство" проводится Международным благотворительным фондом Юрия Розума уже 13 лет, имеет широкий размах, дает шанс стать звездой очень многим юным талантам. В этом году его встречают не только Омск, но и Ханты-Мансийск, и Ямало-Ненецкий автономный округ.

- Такие проекты не просто помогают талантливым детям научиться чему-то новому, вырасти профессионально. Прежде всего, они дают возможность добиться успеха в своем городе. Для нашего предприятия важно укрепить эту тенденцию. Поэтому мы с огромным удовольствием в очередной раз поддерживаем проведение фестиваля в Омске. Вместе с другими социальными проектами ОНПЗ, которые помогают формировать в городе креативную среду, он дает детям главное - новые горизонты для гармоничного и всестороннего развития, - отмечает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Омский НПЗ традиционно поддерживает развитие детского и молодежного творчества. В 2021 году предприятие передало в Детскую школу искусств №12 современное звуковое и световое оборудование. Здесь появились обновленные классы для занятий учеников театрального и эстрадного отделений. В 2019 году для ведущих школ искусств города приобретены 10 профессиональных фортепиано. Ежегодно при поддержке предприятия юные омские музыканты принимают участие в фестивале русской музыки Kustendorf CLASSIC.

- В этом году фестиваль состоялся на базе Омского областного колледжа культуры и искусства, где также созданы все необходимые условия для занятий начинающих музыкантов. Вклад, который вносит Омский НПЗ в творческое развитие будущих музыкантов, очень важен. Уверен, что через несколько лет многие из них прославят свой регион, - считает региональный министр культуры Юрий Трофимов.