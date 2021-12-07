Под Красноярском школьники подожгли баню и сарай ради поста в TikTok

Полиция Емельяновского района Красноярского края возбудила уголовные дела, фигурантами которых стали подростки. Правоохранители установили их причастность к поджогам.

По предварительной информации, несовершеннолетние действовали из хулиганских побуждений, сообщили в ГУ МВД по региону. Как рассказали в ведомстве, житель Красноярска 2006 года рождения с приятелем-сверстником из поселка Памяти 13 Борцов облили бензином баню и сарай в Емельяновском районе, после чего подожгли эти постройки. Приехавшие пожарные помешали подросткам поджечь и дом на том же дачном участке.

Возбуждены дела об уничтожении имущества и покушении на противоправное деяние. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы

Есть информация о том, что школьники снимали поджог на видео ради публикации в популярном интернет-сервисе TikTok, пишет РИА Новости.