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07.12.2021 08:33
Рубрика: Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Новосибирской области пострадал человек

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Тогучине Новосибирской области произошел взрыв газового баллона с последующим возгоранием. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, в результате пострадал мужчина, его доставили в больницу.

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ЧП произошло в жилом доме по улице Вокзальная, 52. Следователи проводят проверку по факту случившегося, устанавливают все обстоятельства и причины возгорания. По результатам этой работы будет принято процессуальное решение.

Проверку начали и в прокуратуре Новосибирской области. Там отмечают, что возгорание произошло на первом этаже трехэтажного дома. При этом огонь повредил квартиры и общее имущество: окна, двери, облицовку. В ведомстве намерены оценить действия должностных лиц управляющей компании, а также полноту мер, принимаемых муниципальной и районной администрациями для ликвидации последствий.

Как рассказали "РГ" в областном ГУ МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурных служб в 05.40 по местному времени. Через 6 минут пожарные были на месте, к тому времени самостоятельно успели эвакуироваться 12 человек, при этом жильцы дома успели вынести и пострадавшего мужчину. Он получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

Открытое горение было ликвидировано за 25 минут, огонь распространился на площади в 40 квадратных метров. На месте работали 17 человек личного состава ГУ МЧС и 5 единиц техники.

В настоящее время сотрудники полиции на месте обеспечивают охрану общественного порядка - чтобы защитить имущество граждан от мародерства.

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