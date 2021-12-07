Прокуратура Омской области нашла нарушения при реализации нацпроектов

Новости

Путин и Байден признали неудовлетворительным состояние отношений РФ и США 23:29
В Пскове всех школьников отправили на дистанционку из-за COVID-19 23:28
Путин и Байден вспомнили о союзничестве СССР и США в годы войны 23:24
Собянин назвал героем погибшего при стрельбе охранника МФЦ 23:22
Путин предложил США обнулить накопившиеся ограничения на работу дипмиссий 23:09
Путин призвал не перекладывать на РФ ответственность за ситуацию на Украине 23:07
Сенатор: Диалог РФ и США надо продолжать при любой политической погоде 22:54
Швыдкой: Решение по скифскому золоту может быть оспорено в 2022 году 22:50
Санкции по "Северному потоку-2" убрали из оборонного бюджета США 22:35
Месси повторил рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов 22:28
В Москве с 1 января вырастет размер взноса за капремонт 22:24
На курортную Анталию обрушился мощный ураган 22:20
РФ приветствует решение ВОЗ о создании конвенции по предотвращению пандемий 22:18
Ученые обнаружили не выявляемую ПЦР-тестами версию "омикрона" 22:13
Тарифы на ЖКУ в Москве сохранятся до лета будущего года 22:07
В Минске назвали страны, против которых вводится эмбарго 21:44
Попова оценила вероятность закрытия границ из-за "омикрона" 21:34
Путин заявил о стремлении сил на Западе развалить Россию 21:27
Путин и Байден общались строго тет-а-тет 21:23
Финский премьер подверглась критике из-за посещения ночного клуба 21:20
Число вернувшихся из ЮАР в РФ с признаками коронавируса выросло до 24 21:17
68 медиков заразились COVID-19 после вечеринки в Испании 21:15
Двое полицейских в Лондоне получили срок за селфи с жертвами преступления 21:09
Cудно "Академик Иоффе" направится в Россию после ареста 21:04
Погасить электронную закладную можно будет из любой точки страны 20:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 23:00
Рубрика: Власть

Прокуратура Омской области нашла нарушения при реализации нацпроектов

Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Прокуратура Омской области нашла серьезные нарушения при реализации нацпроектов. Следком возбудил уголовное дело по статье "халатность".

По версии следствия, в 2019-2021 годах должностные лица допустили срыв сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию пяти школ и четырех детсадов. Условия госконтрактов были нарушены.

Фото: Правительство Омской области
Власти помогут с углем районам Омской области

Школы и садики не появились в Омске, Исилькуле, поселках Большеречье, Горьковское, Черлак. Строительство еще четырех не начато вообще. А одного даже и в планах нет. Их открытия не дождались тысячи детей и их родителей. Что стало для них серьезной проблемой.

"Нам со школами не везет, - признались "РГ" жители Горьковского. - Первую построили полвека назад. Вторую - признали аварийной. Ребят из двух школ затолкали в одну. И уже десять лет из-за крайней тесноты они учатся в две смены. Новая школа - край как нужна!"

Но и с ней в Горьковском все пошло не так. Разработка и согласование проекта тянулись не один год. В результате объект оказался весьма дорогим. Стройка, которую обещали завершить в этом году, встала. Посреди поселка высятся только стены без окон и дверей.

Прокуроры обнаружили, что "косячили" не только разработчики, подрядчики, но и должностные лица. Они обязаны контролировать процесс, стимулировать выполнение госконтрактов. Почему этого не делали? Установит следствие. Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц минстроя и казенного учреждения "Омскоблстройзаказчик".

У чиновников объяснения уже есть. В профильном министерстве "РГ" сказали, что одной из причин сбоя стало подорожание стройматериалов - на 70-140 процентов. Вторая причина - недобросовестные подрядчики. С одной компанией договор уже расторгнут. На очереди - еще две. А строительство четырех школ и детсадов пришлось заморозить из-за дефицита федеральных средств.

Тем временем

Новые детские образовательные учреждения в Омской области все-таки появляются.

"В рамках нацпроектов "Демография" и "Образование" до конца года завершится строительство четырех детсадов и четырех школ, - обещает министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев. - Планируется создать почти две тысячи мест для дошкольников и более четырех тысяч - для учащихся".

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин и Байден признали неудовлетворительным состояние отношений РФ и США
В Совфеде дали оценки переговорам президентов РФ и США
Попова объяснила, почему понадобилось сократить срок действия ПЦР-теста
Володин опроверг фейки об "освобождении депутатов от требований по QR-кодам"
Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе