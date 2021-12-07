Прокуратура Омской области нашла нарушения при реализации нацпроектов

Прокуратура Омской области нашла серьезные нарушения при реализации нацпроектов. Следком возбудил уголовное дело по статье "халатность".

По версии следствия, в 2019-2021 годах должностные лица допустили срыв сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию пяти школ и четырех детсадов. Условия госконтрактов были нарушены.

Школы и садики не появились в Омске, Исилькуле, поселках Большеречье, Горьковское, Черлак. Строительство еще четырех не начато вообще. А одного даже и в планах нет. Их открытия не дождались тысячи детей и их родителей. Что стало для них серьезной проблемой.

"Нам со школами не везет, - признались "РГ" жители Горьковского. - Первую построили полвека назад. Вторую - признали аварийной. Ребят из двух школ затолкали в одну. И уже десять лет из-за крайней тесноты они учатся в две смены. Новая школа - край как нужна!"

Но и с ней в Горьковском все пошло не так. Разработка и согласование проекта тянулись не один год. В результате объект оказался весьма дорогим. Стройка, которую обещали завершить в этом году, встала. Посреди поселка высятся только стены без окон и дверей.

Прокуроры обнаружили, что "косячили" не только разработчики, подрядчики, но и должностные лица. Они обязаны контролировать процесс, стимулировать выполнение госконтрактов. Почему этого не делали? Установит следствие. Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц минстроя и казенного учреждения "Омскоблстройзаказчик".

У чиновников объяснения уже есть. В профильном министерстве "РГ" сказали, что одной из причин сбоя стало подорожание стройматериалов - на 70-140 процентов. Вторая причина - недобросовестные подрядчики. С одной компанией договор уже расторгнут. На очереди - еще две. А строительство четырех школ и детсадов пришлось заморозить из-за дефицита федеральных средств.

Тем временем

Новые детские образовательные учреждения в Омской области все-таки появляются.

"В рамках нацпроектов "Демография" и "Образование" до конца года завершится строительство четырех детсадов и четырех школ, - обещает министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев. - Планируется создать почти две тысячи мест для дошкольников и более четырех тысяч - для учащихся".