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07.12.2021 13:10
Рубрика: Общество

В Красноярске для оценки загрязнения почвы применили светящиеся бактерии

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Ученые из Красноярска разработали тест для определения уровня загрязненности городских почв. В основу легли ферменты светящихся бактерий, а для точной интерпретации результатов пробы создано специальное программное обеспечение. Исследование опубликовали сразу два авторитетных издания - журналы Environmental Technology & Innovation и Sensors.

Фото: iStock
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Биотест для оценки токсичности почвы стал итогом работы сотрудников Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета. Специалисты использовали комбинацию из двух ферментов бактерий. По интенсивности свечения можно определить уровень загрязнения почвы - чем меньше яркость, тем больше в земле токсинов (они подавляют свечение в созданной системе).

В дополнение к ферментному биосенсору исследователи разработали программное обеспечение для более точной интерпретации результатов теста. Оно учитывает не только наличие загрязнителей (например, мышьяка и свинца), но и особенности изначального состава почвы. Программа содержит информацию о стандартных, эталонных образцах грунта. Если исключить их из результатов измерений, получится "сухой остаток" - уровень загрязнения, пояснил доктор сельскохозяйственных наук, директор КНЦ Сибирского отделения РАН Александр Шпедт.

Добавим, биотест и дополняющее его программное обеспечение можно широко применять в экологическом мониторинге.

В регионах Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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