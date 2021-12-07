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07.12.2021 11:13
Рубрика: Общество

В Красноярске открыли мемориальный комплекс города трудовой доблести

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Сегодня в столице Красноярского края прошла церемония открытия мемориального комплекса, посвященного городу трудовой доблести.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Основой памятника, над которым работали архитекторы и историки во главе со скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем, стали фотографии продукции заводов Красноярска и знаковых событий из его жизни во время Великой Отечественной войны. Эти фото вместе с четверостишием поэта Игнатия Рождественского "Новостройка" размещены на пилонах стелы, установленной в соответствии с решением горожан в сквере перед Дворцом культуры им. 1 Мая.

Напомним, весной этого года президент Владимир Путин присвоил Красноярску почетное звание РФ "Город трудовой доблести". Этому предшествовало голосование - около 140 тысяч горожан поддержали инициативу.

В торжественном открытии комплекса приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, руководители предприятий столицы региона, губернатор Александр Усс и мэр Красноярска Сергей Еремин.

Мемориальный комплекс стал данью памяти красноярцев, работавших во время войны на заводах Красноярска. Сюда были эвакуированы десятки промышленных предприятий. "Наш город практически с нуля стал центром оборонной промышленности. Отсюда на фронт шли эшелоны с бойцами сибирских дивизий, продовольствием, вооружением. Большое спасибо создателям мемориала. Вы вложили в него кусочек своего сердца", - цитирует губернатора Красноярского края пресс-служба правительства региона. По словам Александра Усса, мемориальный комплекс - это знак глубочайшего уважения сибиряков к поколению победителей, которые спасли страну.

Справка "РГ"

В 1941 году Красноярск принял оборудование почти трех десятков заводов и фабрик из прифронтовой полосы. Десятки тысяч рабочих участвовали в производстве военной продукции на территории города. Красноярский край стал одним из арсеналов страны, занимая шестое место в СССР по выпуску промышленной продукции.

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