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07.12.2021 23:20
Рубрика: Общество

В России стартовал экомарафон

Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
В среду в Кузбассе стартует Всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл. В Липецке, Севастополе она уже началась. К ним присоединятся и другие регионы. Экомарафон продлится до 20 декабря.
Фото: Gettyimages
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Акция проходит второй год в поддержку нацпроекта "Экология" по инициативе АНО "Национальные приоритеты" и при поддержке минприроды, минпросвещения, минобрнауки. "Сдай макулатуру - спаси дерево!" - на этот призыв откликается все больше людей.

Среди них - и юные экологи из Детского эколого-биологического центра имени Г.Н. Сагиль в моногороде Анжеро-Судженск Кемеровской области. Макулатуру здесь собирают весь год. "В различных акциях, - рассказала "РГ" замдиректора по воспитательной работе Марина Туркотова, - одна из которых называется "Охотники за бумагой", активно участвуют и дети, и педагоги. Наши волонтеры дважды завоевывали звание "Экологические герои". В 2020 году только во время экомарафона собрали 300 килограммов макулатуры".

По итогам прошлого #БумБатла в Кузбассе было собрано почти 70 тонн макулатуры. Экомарафон поддержали более 25 тысяч человек - коллективы образовательных, социальных, спортивных и культурных учреждений, офисных центров и промышленных предприятий. В этом году в акции будут участвовать еще Лесотехнический техникум в Мариинске и Кузнецкий техникум сервиса и дизайна в Новокузнецке.

"Для нас сбор макулатуры - уже норма жизни, - говорит завотделением по учебно-воспитательной работе новокузнецкого техникума Людмила Колпаченко. - Например, картонные коробки из-под новой техники наш завхоз складирует и сдает в пункты приема". Хорошо бы еще шире внедрять раздельный сбор мусора на бытовом уровне, добавляет педагог.

Традиции

На крафтовой бумаге

В столице Кузбасса волонтеры проведут в школах экологические уроки. А в Кемеровском госуниверситете устроят настоящий экопраздник.

Недавно вуз стал площадкой Всероссийского экологического диктанта, приуроченного к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Сертификаты и задания для участников напечатали на крафтовой бумаге, сделанной из вторсырья.

Волонтеры вузовских отрядов "Делай!" и "Экодесант" организовали пункт приема макулатуры, пластика, отработанных элементов питания и других вторичных ресурсов.

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