Власти помогут с углем районам Омской области

Губернатор Александр Бурков распорядился выделить 12 районам финансовую помощь на закупку угля. Средства и бюджетные кредиты предоставят им из резервного фонда региона.

О возникновении угольного дефицита властям сообщили главы двенадцати районов. Причина - непрогнозируемый и резкий рост стоимости энергоресурсов в 2021 году. Поставщики топлива стали отказываться работать по старым ценам, остались невостребованными заявки на аукционах.

В тарифах учтена цена на уголь в размере 3500 рублей за тонну, в то время как в ноябре она превысила 5000 рублей. По закону менять тарифы, установленные на текущий год, нельзя. Теплоснабжающие организации не смогли сформировать необходимый запас угля. Поэтому возникла необходимость компенсировать выпадающие доходы другим способом.

- Необходимо выделить из резервного фонда Омской области 41 миллион рублей, - распорядился Александр Бурков.

Отраслевым ведомствам поручено оказать районам содействие в поиске угля по приемлемым ценам, разобраться с завышенными транспортными расходами. А муниципалитетам - мобилизовать собственные резервы.