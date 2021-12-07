Авиаперевозки на Ставрополье побили рекорды по числу пассажиров

Новости

Собянин подтвердил, что при стрельбе в МФЦ погибли два человека 15:57
Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
Госдума требует прекратить преследования соотечественников в США 15:42
Ретропоезд из Карелии в Финляндию запустят в январе 2022 года 15:36
Левандовски разочарован итогами голосования за "Золотой мяч" 15:36
Бастрыкин проконтролирует дело об избиении ребенка матерью в Казани 15:15
Киевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской 15:05
ВОЗ: "Омикрон" распространяется, но проблема "дельты" сохраняется 14:50
Лавров: РФ изложит США подходы о необходимости выполнения Киевом "Минска-2" 14:47
МИД оценил попытки США вбить клин в международных отношениях 14:44
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет 14:43
В московском метро поехал первый новогодний поезд 14:43
Беларусь опубликует все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ 14:39
Гражданам РФ будут присылать направление на лечение в клинике через Госуслуги 14:39
Алексей Мазус: Не надо сеять панику из-за "омикрона" 14:39
Греф ответил на слухи о санкциях США против России 14:32
Россияне смогут онлайн получать сведения об объектах собственности 14:20
Россия и ОАЭ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от COVID 14:16
В военном госпитале Владикавказа построили инфекционный корпус 14:07
Путин и Байден обсудят "красные линии" 13:47
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет 13:44
Песков назвал "утками" публикации про новые санкции США к России 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 15:27

Авиаперевозки на Ставрополье побили рекорды по числу пассажиров

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 277(8628)
Международный аэропорт Минеральные Воды принял трехмиллионного пассажира с начала года. Им стала жительница Предгорного муниципального округа Ставрополья Светлана Загороднева. Она прилетела рейсом Волгоград - Минеральные Воды. Представители аэропорта подарили женщине набор чемоданов, а также сертификаты на услуги бизнес-зала и на бесплатный перелет по маршрутной сети одной из авиакомпаний.

Достичь рекорда воздушной гавани Кавминвод удалось впервые. Как сообщают в администрации аэропорта, способствовал этому запуск в этом году 27 новых направлений: 15 внутренних и 12 международных рейсов.

ВЦИОМ: 71% россиян не летали на самолетах в последние два-три года

Ранее стало известно, что список российских пограничных пунктов пропуска, где иностранцы смогут пройти по единой электронной визе, пополнился пунктом в аэропорту Минеральные Воды. Туристам из других стран предоставили возможность попасть на Ставрополье по упрощенной схеме.

Но с ростом турпотока, которому и приписывают рекордные показатели авиаперелетов, увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Согласно Комплексному плану развития КМВ, подготовленному министерством экономического развития России, рост числа отдыхающих увеличится с 1,2 миллиона (показатели 2019 года) до пяти миллионов человек к 2030 году.

Прошлой зимой завершился второй этап реконструкции воздушной гавани. Здесь обновили перрон с восемью стоянками для самолетов, в том числе "Боингов" и "Русланов". Работы проводили на средства федерального бюджета. Специалисты уложили искусственное покрытие, установили светосигнальное оборудование, водосточно-дренажную систему, освещение перрона сделали с дистанционным управлением.

Кроме того, власти Ставрополья планируют продлить маршрут пригородного электропоезда "Ласточка" до аэропорта Минвод. Информацию о строительстве железнодорожной ветки подтвердили на предприятии "Северо-Кавказская железная дорога". Но в компании отметили, что скоростные поезда начнут ходить не раньше 2026 года. К реализации проекта планируют приступить в 2025-м. Сейчас пригородные экспрессы курсируют по маршруту Минеральные Воды - Кисловодск. Ежедневно отправляется по четыре пары электропоездов, которые останавливаются на станциях Пятигорск, Ессентуки и Лермонтовская.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В России снизилась стоимость авиабилетов

Автомобильная транспортная сеть едва справляется с потоком отдыхающих, которые добираются до Кавминвод, в том числе и самолетами. Поэтому решено начать с дороги, которая соединяет воздушную гавань почти со всеми городами-курортами. Сейчас главная стройка на КМВ - это реконструкция трассы А-157. В ФКУ Упрдор "Кавказ" ее называют одной из самых загруженных в СКФО. Ежедневно по дороге проезжает около 20 тысяч автомобилей, при том что большая ее часть - двухполосная.

Пассажиропоток аэропорта Ставрополь пока не добрался до отметки в один миллион пассажиров - по итогам 2020 года в краевую столицу по воздуху добрались всего 338 тысяч человек. Все потому, что инфраструктура воздушной гавани не столь развита, как на КМВ.

Тем не менее новый терминал, строительство которого началось осенью, в будущем увеличит пассажиропоток до миллиона человек, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"После завершения работ воздушная гавань столицы края будет соответствовать и растущему пассажиропотоку, и современным стандартам качества и комфорта", - заявил он.

Строящийся терминал аэропорта введут в работу в 2023 году. Новая инфраструктура позволит принимать рейсы из других стран. "После окончания стройки старый терминал превратим в международный. Будем развивать рейсы в Армению и Турцию. После ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей увеличим число международных направлений", - отметил Владимиров.

Стоимость нового аэровокзального комплекса оценивается в 2,1 миллиарда рублей. По проекту двухэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров рассчитано на пропускную способность 580 тысяч человек в год с последующим увеличением пассажиропотока. Также аэропорт сможет принимать крупные воздушные суда.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США