Авиаперевозки на Ставрополье побили рекорды по числу пассажиров

Международный аэропорт Минеральные Воды принял трехмиллионного пассажира с начала года. Им стала жительница Предгорного муниципального округа Ставрополья Светлана Загороднева. Она прилетела рейсом Волгоград - Минеральные Воды. Представители аэропорта подарили женщине набор чемоданов, а также сертификаты на услуги бизнес-зала и на бесплатный перелет по маршрутной сети одной из авиакомпаний.

Достичь рекорда воздушной гавани Кавминвод удалось впервые. Как сообщают в администрации аэропорта, способствовал этому запуск в этом году 27 новых направлений: 15 внутренних и 12 международных рейсов.

Ранее стало известно, что список российских пограничных пунктов пропуска, где иностранцы смогут пройти по единой электронной визе, пополнился пунктом в аэропорту Минеральные Воды. Туристам из других стран предоставили возможность попасть на Ставрополье по упрощенной схеме.

Но с ростом турпотока, которому и приписывают рекордные показатели авиаперелетов, увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Согласно Комплексному плану развития КМВ, подготовленному министерством экономического развития России, рост числа отдыхающих увеличится с 1,2 миллиона (показатели 2019 года) до пяти миллионов человек к 2030 году.

Прошлой зимой завершился второй этап реконструкции воздушной гавани. Здесь обновили перрон с восемью стоянками для самолетов, в том числе "Боингов" и "Русланов". Работы проводили на средства федерального бюджета. Специалисты уложили искусственное покрытие, установили светосигнальное оборудование, водосточно-дренажную систему, освещение перрона сделали с дистанционным управлением.

Кроме того, власти Ставрополья планируют продлить маршрут пригородного электропоезда "Ласточка" до аэропорта Минвод. Информацию о строительстве железнодорожной ветки подтвердили на предприятии "Северо-Кавказская железная дорога". Но в компании отметили, что скоростные поезда начнут ходить не раньше 2026 года. К реализации проекта планируют приступить в 2025-м. Сейчас пригородные экспрессы курсируют по маршруту Минеральные Воды - Кисловодск. Ежедневно отправляется по четыре пары электропоездов, которые останавливаются на станциях Пятигорск, Ессентуки и Лермонтовская.

Автомобильная транспортная сеть едва справляется с потоком отдыхающих, которые добираются до Кавминвод, в том числе и самолетами. Поэтому решено начать с дороги, которая соединяет воздушную гавань почти со всеми городами-курортами. Сейчас главная стройка на КМВ - это реконструкция трассы А-157. В ФКУ Упрдор "Кавказ" ее называют одной из самых загруженных в СКФО. Ежедневно по дороге проезжает около 20 тысяч автомобилей, при том что большая ее часть - двухполосная.

Пассажиропоток аэропорта Ставрополь пока не добрался до отметки в один миллион пассажиров - по итогам 2020 года в краевую столицу по воздуху добрались всего 338 тысяч человек. Все потому, что инфраструктура воздушной гавани не столь развита, как на КМВ.

Тем не менее новый терминал, строительство которого началось осенью, в будущем увеличит пассажиропоток до миллиона человек, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"После завершения работ воздушная гавань столицы края будет соответствовать и растущему пассажиропотоку, и современным стандартам качества и комфорта", - заявил он.

Строящийся терминал аэропорта введут в работу в 2023 году. Новая инфраструктура позволит принимать рейсы из других стран. "После окончания стройки старый терминал превратим в международный. Будем развивать рейсы в Армению и Турцию. После ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей увеличим число международных направлений", - отметил Владимиров.

Стоимость нового аэровокзального комплекса оценивается в 2,1 миллиарда рублей. По проекту двухэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров рассчитано на пропускную способность 580 тысяч человек в год с последующим увеличением пассажиропотока. Также аэропорт сможет принимать крупные воздушные суда.