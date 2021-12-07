Экс-мэр Пятигорска получил три года колонии за разрешения на стройку

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор бывшему мэру Пятигорска Льву Травневу, в отношении которого возбудили четыре уголовных дела по части второй статьи 268 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

"Судом установлено, что Травнев, являясь главой Пятигорска, незаконно выдавал разрешения на строительство объектов, не связанных непосредственно со сферой курортного лечения и отдыха, во второй зоне горно-санитарной охраны", - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда. Понадобилось два дня, чтобы зачитать весь текст приговора.

Суд установил, что разрешения на строительство получили с 2011 по 2013 год несколько компаний, которые позже возвели автосалон, заправку и магазин. Земли, на которых появились новые объекты, предназначались только для ведения лечебно-профилактической деятельности. Выяснилось, что Генеральный план Пятигорска не был оформлен должным образом, так что фактически не имел юридической силы. В таком случае бывшему градоначальнику следовало соблюдать запреты и ограничения Земельного кодекса, чем он пренебрег.

Также Травнев в 2016 году позволил изменить вид использования одного из земельных участков, благодаря чему владелец добился разрешения на строительство жилых домов на улице Первомайской в Пятигорске. Территория, о которой идет речь, занимает около 23 тысяч квадратных метров. По мнению обвинения, бюджет города недополучил почти пять миллионов рублей аренды из-за действий градоначальника. Однако именно по этому обвинению суд Льва Травнева полностью оправдал, не увидев в нем состава преступления.

По трем другим уголовным делам бывшего мэра признали виновным. Но уже истек срок давности одного из эпизодов преступления, совершенного в 2011 году, поэтому доказанная вина градоначальника на окончательный вердикт суда не повлияла.

Сам Травнев свою вину не признал. По его версии, бумаги, прежде чем попасть к нему на подписание, согласовывались в отделах городской администрации.

Прокурор запросил для подсудимого семь лет тюрьмы. В итоге бывшего мэра Пятигорска приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок он получил за два из четырех эпизодов, в которых обвинялся. Также в течение трех лет Травнев не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Травнева задержали 25 апреля 2020 года, и все время, пока шло следствие, он находился в следственном изоляторе. Поэтому в колонии экс-глава города проведет не больше семи месяцев.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск заместителя Генпрокурора РФ Андрея Кикотя о взыскании средств как компенсации экологического ущерба Пятигорску. Бывший мэр выплатит 623 тысячи рублей в бюджет города. Заявление обвинения о том, что бюджет Пятигорска якобы потерял пять миллионов рублей, суд оставил без рассмотрения, посчитав эту сумму упущенной выгодой.

Адвокаты бывшего главы города намерены подать апелляцию на решение Ленинского районного суда Ставрополя.

- До вступления приговора в законную силу Лев Травнев будет находиться в СИЗО. Наша позиция строится на том, что в действиях экс-мэра Пятигорска не было превышения полномочий. Постараемся отстоять это мнение в следующих судебных инстанциях, - отметил адвокат Московской коллегии адвокатов Петрос Иерусалимский. .

Справка "РГ"

Травнев трижды избирался главой Пятигорска и провел на этом осту 11 лет - с 2006 года. С января 2018 года по апрель 2020 года он был представителем губернатора Ставрополья в регионе Кавказские Минеральные Воды. С 17 по 22 апреля 2020-го вернулся на пост главы города после отставки не справившегося со сложностями пандемии мэра Андрея Скрипника. Уже 25 апреля его задержали правоохранители.

Но это не первый случай, когда вокруг градоначальника разгорается скандал. При вступлении в должность мэра Пятигорска в 2006 году Травнев предоставил диплом Карачаево-Черкесского государственного технологического института, полученный в 1999 году. В 2012 году выяснилось, что в этом вузе он никогда не учился. Соответствующее решение вынес Прикубанский районный суд КЧР, а обратили внимание на липу общественники. За использование подложного документа мэр не понес наказания, так как к тому моменту истек срок давности преступления.