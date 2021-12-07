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07.12.2021 16:40
Рубрика: Общество

Глава Дагестана поручил активизировать тестирование на короновирусную инфекцию

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Глава Дагестана Сергей Меликов напомнил, что ситуация в регионе может осложниться в связи с распространением нового штамма "омикрон". Он поставил задачу кратно увеличить объемы исследований на коронавирусную инфекцию, что позволит его диагностировать на ранних стадиях.
Фото: Пресс-служба главы РД Фото: Пресс-служба главы РД
Фото: Пресс-служба главы РД

По словам Меликова, несмотря на существенные подвижки в работе по вакцинации, преодолеть значительное отставание в этой работе в республике пока не удалось. На шестое декабря текущего года количество вакцинированных составило более 685 тысяч человек.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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При этом, считает руководитель региона, целевых показателей достигнуть возможно. Об этом свидетельствует тот факт, что три муниципалитета по темпам вакцинации вошли в так называемую "зеленую зону": Хивский (88,7 процентов), Докузпаринский (82,1 процент) и Гумбетовский (81,2 процента) районы.

"Ситуация с выработкой коллективного иммунитета может быть осложнена предстоящими новогодними праздниками. В этот период прогнозируется, что темпы прививочной кампании могут снижаться. В этой связи необходимо принять дополнительные меры", - сказал Меликов.

Он добавил, что определенная стабилизация ситуации является следствием принимаемых мер по введению QR-кодов.

"Понятно, что такие шаги, как у нас в республике, так и по всей стране, вызывают дискуссии в СМИ, социальных сетях. При этом во всех странах мира применение QR-кодов - это уже норма жизни. Это мера, в первую очередь, призванная защитить людей из группы риска, тех, кто не привит, поскольку именно им крайне опасно посещать места, где есть угроза заражения", - сказал Меликов.

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