Глава Дагестана поручил активизировать тестирование на короновирусную инфекцию

Глава Дагестана Сергей Меликов напомнил, что ситуация в регионе может осложниться в связи с распространением нового штамма "омикрон". Он поставил задачу кратно увеличить объемы исследований на коронавирусную инфекцию, что позволит его диагностировать на ранних стадиях.

По словам Меликова, несмотря на существенные подвижки в работе по вакцинации, преодолеть значительное отставание в этой работе в республике пока не удалось. На шестое декабря текущего года количество вакцинированных составило более 685 тысяч человек.

При этом, считает руководитель региона, целевых показателей достигнуть возможно. Об этом свидетельствует тот факт, что три муниципалитета по темпам вакцинации вошли в так называемую "зеленую зону": Хивский (88,7 процентов), Докузпаринский (82,1 процент) и Гумбетовский (81,2 процента) районы.

"Ситуация с выработкой коллективного иммунитета может быть осложнена предстоящими новогодними праздниками. В этот период прогнозируется, что темпы прививочной кампании могут снижаться. В этой связи необходимо принять дополнительные меры", - сказал Меликов.

Он добавил, что определенная стабилизация ситуации является следствием принимаемых мер по введению QR-кодов.

"Понятно, что такие шаги, как у нас в республике, так и по всей стране, вызывают дискуссии в СМИ, социальных сетях. При этом во всех странах мира применение QR-кодов - это уже норма жизни. Это мера, в первую очередь, призванная защитить людей из группы риска, тех, кто не привит, поскольку именно им крайне опасно посещать места, где есть угроза заражения", - сказал Меликов.