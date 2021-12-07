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07.12.2021 12:42

"Россети Северный Кавказ" повышают надежность снабжения сельских жителей Чечни

Специалисты управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" повышают качество и надежность электроснабжения более девяти тысяч жителей селения Чечен-Аул, включенного в 2020 году в состав города Аргун.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Низкое напряжение и аварийные отключения в непогоду - проблемы, с которыми зачастую сталкиваются жители села последние несколько лет. Такие последствия - результат изношенности питающей воздушной линии электропередачи, построенной в 1977 году. Кроме того, существенно возросло количество потребителей, и, как следствие, нагрузка на энергооборудование.

Для решения наболевшего вопроса в рамках Программы снижения потерь в сетях АО "Чеченэнерго" специалисты приступили к строительству новой двухцепной воздушной линии 6 кВ протяженностью свыше 6 километров. Завершить работы на участке энергетики планируют до конца 2021 года.

"Комплекс мероприятий позволит снять болевую точку Чечен-Аула. В ближайшее время мы обеспечим в домовладениях жителей участка яркий и бесперебойный свет, - подчеркнул заместитель главного инженера АО "Чеченэнерго" Али Автарханов.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

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