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07.12.2021 16:45

Ставропольские аграрии недосчитались прибыли из-за пошлин на зерновые

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 277(8628)
Ставрополье экспортирует все больше сельскохозяйственной продукции в страны Ближнего Востока и Африки. Спрос на внутреннем рынке не растет, а на мировом рынке стоимость зерна значительно выше российской. Но вместе с ценами на пшеницу растут и пошлины, которые съедают около четверти прибыли ставропольских фермеров.
Продукция ставропольских аграриев пользуется спросом в Африке и на Ближнем Востоке, однако пошлины сильно снижают прибыль. Фото: Татьяна Барыбина/РГ Продукция ставропольских аграриев пользуется спросом в Африке и на Ближнем Востоке, однако пошлины сильно снижают прибыль. Фото: Татьяна Барыбина/РГ
Продукция ставропольских аграриев пользуется спросом в Африке и на Ближнем Востоке, однако пошлины сильно снижают прибыль. Фото: Татьяна Барыбина/РГ

В последние годы предприниматели края наладили экспорт в страны Африки и Ближнего Востока. Мясная продукция отправляется в Иран и Катар. С появлением в крае теплиц, в которых выращивают землянику, ягоды начали поставлять в Объединенные Арабские Эмираты. В 2021 году ставропольская мука впервые появилась на прилавках магазинов Республики Джибути, а также после трехлетнего перерыва вернулась в Сомали. В пятерке внешнеэкономических партнеров Ставрополья числится Саудовская Аравия. С начала года в Королевство поставили 24,2 тысячи тонн продукции АПК на 53 миллиона долларов США.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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Основным экспортным товаром края остаются зерновые. Аграрии собрали в этом году 8,6 миллиона тонн зерна. Годом ранее - 5,2 миллиона тонн: сказались теплая зима, апрельские заморозки и сильнейшая за 60 лет засуха.

Предприниматели рассчитывали, что большой урожай принесет существенную прибыль. Дефицит зерна на мировом рынке только сыграл на руку. Но из-за высокого спроса в других странах цены на внутреннем рынке поползли вверх.

Для стабилизации стоимости зерна в России власти ввели механизм плавающей пошлины, которая зависит от мировых цен. С продажи пшеницы ее взимают, если цена на бирже превышает отметку 200 долларов за тонну. В этом случае пошлина составляет 70 процентов от разницы между ценой, указанной в контракте, и 200 долларами. Для кукурузы и ячменя правила работают, если покупатель готов отдать больше 185 долларов за тонну.

Первого декабря размер пошлины на пшеницу впервые превысил 80 долларов за тонну. Как сказал корреспонденту "РГ" председатель Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Ставропольского края Василий Лопатин, при таких условиях аграрии теряют около четверти прибыли.

- Величина пошлины болезненно сказалась на фермерах. Мировые цены в пересчете на нашу валюту составляют около 25 тысяч рублей за тонну, на экспорт мы продаем за 15 тысяч рублей, платим не менее пяти тысяч рублей пошлины с каждой тонны - это четверть от прибыли, если судить на примере моего хозяйства. А ведь доход мы тратим на расширение производства, закупку и ремонт техники, - отметил Лопатин.

В итоге выгодная стоимость зерна на мировом рынке практически не отразилась на прибыли фермеров. Более того, за год почти вдвое подорожали удобрения, выросли цены на дизельное топливо и технику.

Фото: РИА Новости
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- Есть на рынке дешевые удобрения. Но начинаешь искать, а их нет в наличии. Приходится покупать у дилеров то, что значительно дороже. Себестоимость зерна растет, а прибыль падает. Власти говорят об уменьшении в декабре экспорта российских удобрений, так как введут квоты. Но пока это только обещания, - говорит председатель регионального АККОР.

Кстати, химические удобрения - первая строчка экспорта Ставропольского края. За девять месяцев 2021 года производители продали в другие страны продукции на 385,5 миллиона долларов.

- Я не говорю, что аграрии обанкротились, но нам нужно обновлять и ремонтировать технику. В этом году многие средние и мелкие фермеры, в том числе и я сам, сеяли озимые без фосфорных удобрений. Если также поступить весной, то потери урожая составят до 15 центнеров с гектара. Это 30 процентов средней урожайности,- отметил Василий Лопатин.

В министерстве сельского хозяйства Ставрополья рассказали, что экспорт мясной и молочной продукции в денежном выражении почти догнал зерновые. За девять месяцев на продаже мяса и "молочки" за границу производители края заработали 113,7 миллиона долларов, а на зерновых - 144,3 миллиона. Следом идет масложировая отрасль - 66,9 миллиона долларов.

Фото: Татьяна Кравченко
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"Ставрополье экспортирует продукцию в 52 страны, основной объем вывозится через морские порты, а также автотранспортом в республики Закавказья. Конечно, есть еще авиа- и железнодорожные поставки продукции. Пятерка внешнеэкономических партнеров в этом году следующая: Азербайджан, Китай, Иран, Грузия, Саудовская Аравия", - отметили в минсельхозе региона.

Комментарий

Борис Оболенец, президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края:

- В этом году по сравнению с прошлым значительно возросли объемы экспорта продовольственных товаров. Повышенный спрос наблюдается на мясо курицы. Крупные объемы баранины закупает ОАЭ и другие страны Ближнего Востока. Поэтому производство этой продукции на Ставрополье успешно развивается - появляются новые фермы и перерабатывающие комплексы. Один из стимулов для экспорта - легкое прохождение таможни. Я состою в Общественном совете при Федеральной таможенной службе России и вижу упрощение многих процедур.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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