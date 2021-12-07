В Махачкале на инвалида повесили фиктивный долг

С вопиющим фактом столкнулась в Махачкале девушка с ограниченными возможностями. Она взыскала через суд моральный вред с "Махачкалаводоканала" за отсутствие пандуса. Вместо того чтобы исполнить судебное решение, из компании отправили ей уведомление о несуществующем долге.

Сабрина Алиева передвигается на инвалидной коляске, и сама не раз сталкивалась с трудностями. В рамках проекта по доступной среде, который ведет общественная организация "Монитор ЖКХ", она выкладывает в соцсетях учреждения, которые игнорируют установку пандусов. Не оказалось такового у "Махачкалаводоканала". Еще летом на запрос там ответили, что исправятся, но все ограничилось отпиской. Сабрина при участии "Монитора ЖКХ" выиграла в суде дело. "Суд обязал сделать пандус и взыскал одну тысячу рублей морального вреда плюс восемь тысяч на судебные расходы. Вы полагаете, решение суда было исполнено? Они решили отомстить Сабрине, неходячей больной. "Махачкалаводоканал" отправил письмо девушке о том, что на ней висит долг в 9870 рублей. Якобы они пришли, проверили пломбу на счетчике, и она оказалась сорвана. Следовательно, потребление воды рассчитывается по нормативам", - рассказывает руководитель "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов.

Сабрина передвигается на инвалидной коляске, и сама не раз сталкивалась с трудностями

После контрольной проверки общественников выяснилось, что никто из водоканала счетчик не проверял, а пломба целая. Отец Сабрины, который якобы подписал акт, физически не мог это сделать, так как всю неделю работает в другом городе и приезжает домой только на выходные. "Фактически они подделали подпись в документе. Владелец дома - отец Сабрины, но письмо о долге прислали на ее имя. Сумма долга практически совпадает с той, что мы взыскали у них через суд. Вместо того чтобы исполнить решение суда, они решили напакостить "обидчику", - говорит Увайсов.

К слову, после обращения Сабрины многие учреждения согласились оборудовать вход в здания пандусами. Летом она с общественниками испытывала на себе, как люди с ограниченными возможностями могут попасть в госструктуры. Начали с центральной площади Махачкалы, где расположены основные административные здания. Без помощи добровольцев попасть в дом правительства, МВД республики и мэрию города у Сабрины не получилось. К ведомствам были поданы досудебные претензии. В отличие от "Махачкалаводоканала", здесь отреагировали адекватно. Правительство региона и МВД пандусы оборудовали.