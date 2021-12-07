В Ставрополе заявили о планах построить объездную дорогу через заказник

Власти региона заявили о планах построить Западный обход Ставрополя. Дорога замкнет транспортное кольцо, но для этого вырубят минимум 60 гектаров "Русского леса". Сторонники проекта верят, что объезд избавит город от пробок. Противники сомневаются, что трасса стоит уничтоженных деревьев.

- Дорога поможет разгрузить проспект Кулакова, а также Ленина, Доваторцев и другие улицы в Промышленном районе и центре города. Меньше пробок, быстрее движение, - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Там, где в будущем может появиться трасса, находится государственный природный заказник "Русский лес" площадью 8,3 тысячи гектаров - самый крупный естественный лесной массив в центре Предкавказья. Сначала власти заявляли, что вырубят 0,1 процента его площади, но вскоре цифра выросла до 0,4.

- Теоретически новую объездную можно пустить в обход. Но это сделает ее на пару десятков километров длиннее - так себе объезд. А стоимость такого объекта составит треть или четверть всего краевого бюджета, - пояснил Владимиров.

У себя на странице в Instagram губернатор дважды объявлял голосование "за" или "против" новой дороги через лес. Оба раза побеждала трасса, но без убедительного перевеса. Сначала она набрала 51 процент голосов, затем 55. Как именно голосование влияет на принятие решения, до конца не ясно.

- Я считаю, в 21-м веке обсуждать необходимость кольцевой дороги вокруг большого города несерьезно. Очевидно, что проспект Кулакова значительно разгрузится. Сейчас в заторе можно провести 10-20 минут, а можно застрять на полтора часа. На каждом перекрестке в плотный поток втискивается все больше машин, - говорит заместитель председателя Общественного совета Шпаковского муниципального округа Николай Аваков.

Если транзитный транспорт, который направляется в юго-западную часть города, пустить по объездной дороге, ситуация улучшится, добавил Аваков.

Ставропольский урбанист Алексей Целиковский не видит объективных доказательств в пользу данной версии - ни цифр, ни результатов компьютерного моделирования.

- Нет никаких обоснований эффективности этих работ, есть только интуитивные выводы, что дорога отделит транзитный поток автомобилей. Непонятно, о каком объеме трафика идет речь, как он распределен во времени, - говорит Целиковский.

Сажать деревья взамен вырубленных следовало, когда идея строить дорогу через лес только возникла - примерно десять лет назад

Зато, отмечает урбанист, есть исследования ученых о транспортных парадоксах: увеличение пропускной способности на загруженных улицах приводит к росту числа машин на дорогах, то есть к новым пробкам и заторам. Наблюдать такое можно и в Ставрополе:

- Сколько бы дорожники ни расширяли улицу Доваторцев или проспект Кулакова, их старания в какой-то момент нивелировались новым трафиком. У нас растет пригород и число машин, которые едут с окраин в центр, - пояснил Целиковский.

По мнению урбаниста и основателя сообщества "Stav.urban. Архитектура и урбанистика" Андрея Чернякова, реформа общественного транспорта в долгосрочной перспективе окажется более эффективной, чем строительство новой дороги, а средств потребует меньше.

- За восемь миллиардов рублей можно привести в порядок троллейбусный парк, сделать выделенные линии и реорганизовать систему общественного транспорта, - считает Черняков.

Эксперт провел расчеты, опираясь на данные о госзакупках и нормативную базу. Реконструкция контактной сети во всем городе потребует 1,2 миллиарда рублей. Еще три миллиарда нужно на покупку новых троллейбусов, чтобы довести их число до 150 единиц - максимум, который может вместить муниципальное транспортное предприятие. Полмиллиарда рублей хватит на создание выделенных полос. Итого меньше пяти миллиардов за удобный, вместительный и быстрый общественный транспорт, передвижению которого не мешают пробки.

Впрочем, жаркие споры связаны не с трафиком в городе, а со строительством дороги через лес. По мнению губернатора Владимирова, это не только не навредит заказнику, но и поможет его сохранить - установят жесткие природоохранные ограничения. Кроме того, тротуар и велодорожка вдоль объездной станут новыми рекреационными территориями. Правда, будет ли приятной прогулка вдоль трассы, еще вопрос.

Недавно министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа заявил, что спил деревьев - не самое страшное для местной природы.

- Пробки в Ставрополе создают больше проблем для экологии, чем какое-либо строительство, в том числе новых объездных, - заявил Штепа.

Эти доводы не убеждают тех, кто против вырубки, как и обещания властей высадить 250 гектаров леса вместо вырубленных 60 гектаров.

- Если кто-то говорит, что срубит гектар леса и посадит взамен пять, значит, не останется ни одного гектара леса, - заявил директор Ставропольского ботанического сада кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Кожевников.

По его словам, к тому моменту, когда саженцы превратятся в лес, пройдет 10-15 лет. Все это время им требуется уход профессионалов, а это существенные траты из бюджета.

Кстати, данный случай не первый, когда вырубка деревьев в Ставрополе вызывает возмущение горожан. Так, например, перед строительством краевого перинатального центра расчистили гектар Таманского леса. Ботанический сад тогда участвовал в высадке новых деревьев, а после сотрудники по своей инициативе ухаживали за порослью целый год. Эстафету у них никто так и не принял, и в итоге юный лес сначала зарос бурьяном, а потом и вовсе погиб в пожаре.

По мнению Кожевникова, сажать деревья взамен вырубленных следовало, когда идея строить дорогу через лес только возникла - примерно десять лет назад. В таком случае споры бы не возникли.

О строительстве Западного обхода Ставрополя говорят уже давно. В последний раз идею всерьез обсуждали в 2020 году. Тогда магистраль рассматривали как альтернативу многоуровневой развязке за четыре миллиарда рублей на оживленном перекрестке улицы Ленина и проспекта Кулакова. Проект также вызвал оживленные споры, которые ни к чему не привели: о дорогом и сложном строительстве посреди городских кварталов забыли.

Идея создать объездную магистраль оказалась более живучей. Пока нет ни проекта, ни примерных сроков строительства, ни общественного консенсуса. Но власти намерены довести дело до конца.

- Дорогу будем проектировать и строить с максимальным учетом специфики территории, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Тем временем

Власти собираются не только строить новую объездную, но и обновлять старую. По данным регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, разрабатывается проектно-сметная документация на расширение Северного обхода с двух до четырех полос. О сроках в дорожном ведомстве скажут только после того, как проект пройдет экспертизы.