В военном госпитале Владикавказа построили инфекционных корпус

В столице Северной Осетии завершили строительство нового инфекционного корпуса военного клинического госпиталя. Лечебницу во Владикавказе специалисты Минобороны РФ возвели по самым передовым технологиям. Она сможет принимать и ставить на ноги пациентов с тяжелыми заболеваниями, в том числе пораженных COVID-19.

"Новый корпус полностью оснащен современным медицинским оборудованием и техникой. Архитектурно-планировочные решения позволяют разделить потоки пациентов, надежно изолировать больных, исключить их перекрестное инфицирование. Здесь будут проводить диагностику и лечение в полном соответствии с медицинскими требованиями", - рассказали в военном ведомстве.

В здании расположены изолированные боксы и помещение для интенсивной терапии. В целях безопасности к ним пристроили наружные климатические тамбуры и шлюз для персонала. Войти в эту своеобразную "красную зону" можно только через отдельную галерею, оборудованную пандусом. В кабинетах для врачей смонтировали необходимую диагностическую аппаратуру. В здании есть компьютерный томограф, аппарат УЗИ, электрокардиограф, подготовлены физиотерапевтический и стоматологический кабинеты.

Учитывая, что инфекционном корпусе займутся, в том числе, лечением пациентов с коронавирусом, на территории госпиталя построили автономную кислородную станцию. Жизненно необходимый для тяжелых больных газ она станет добывать из атмосферного воздуха.

Надо сказать, что это не первая военно-медицинская новостройка Владикавказа. В начале года в столице Северной Осетии Минобороны сдало "под ключ" новую поликлинику. 4-этажное здание площадью около 9 тысяч квадратных метров способно принимать до 300 человек в день. Там тоже предусмотрено зонирование помещений с разделением потоков больных.

В поликлинике трудятся свыше ста опытных специалистов. "Медучреждение оказывает квалифицированную медицинскую помощь с применением современного высокотехнологичного оборудования. Поликлиника оснащена цифровыми флюрографическим и рентгеновским аппаратами, компьютерным томографом, аппаратами бронхоскопии, ультразвуковыми диагностическими системами", - отметили в Минобороны РФ.