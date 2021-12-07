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07.12.2021 13:41
Рубрика: Власть

Власти Дагестана призвали АЗС снизить цены на сжиженный газ

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 277(8628)
Власти Дагестана призвали владельцев автозаправочных станций снизить цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), аргументировав это падением оптовой стоимости топлива на российском рынке. Но предприниматели не торопятся исполнять требования руководства региона.
С ростом цен на газ многие автолюбители перешли на бензин и не торопятся от него отказываться. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости С ростом цен на газ многие автолюбители перешли на бензин и не торопятся от него отказываться. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
С ростом цен на газ многие автолюбители перешли на бензин и не торопятся от него отказываться. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

"В министерство энергетики и ЖКХ Дагестана поступили жалобы от жителей региона на цены на дагестанских заправках. Уже несколько недель стоимость топлива превышает 32-33 рубля за литр. При этом с момента достижения рекордного значения 11 августа в 50,25 тысячи рублей за тонну биржевая стоимость снизилась почти на 40 процентов - до 29,9 рубля за тонну. Падение цен на топливо - один из элементов социальной поддержки населения, который может привести к снижению стоимости других товаров за счет уменьшения затрат на логистику. Бизнес должен быть социально ответственен в это непростое время", - заявил врио министра Ризван Мурадов.

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В министерстве корреспонденту "РГ" пояснили, что не могут напрямую влиять на стоимость топлива на рынке, но следят за ситуацией.

"Мы не надзорный орган. Тем не менее проводим ежедневно мониторинг цен на бирже и заправках как в республике, так и в соседних регионах. Министерство обратилось к Ассоциации заправочных станций и призвало их снизить цены на топливо. Цены на некоторых АЗС уже упали на полтора рубля, где-то газ стоит 30 рублей", - сообщили в пресс-службе минэнерго РД.

Топливный коллапс в Дагестане начался в августе этого года, когда биржевая цена на СУГ в стране взлетела почти на четверть. На АЗС региона газ продавался по цене 35 и более рублей.

Пользователи соцсетей тогда призвали бойкотировать газовые заправки. Сами владельцы АЗС отмечали, что были вынуждены поднять цены в связи с ростом оптовой стоимости топлива.

Президент ассоциации владельцев АЗС Дагестана Магомед Абакаров подтвердил "РГ", что сейчас оптовые цены на газ начали падать. В розницу сжиженный углеводородный газ в республике продается от 30 до 32 рублей за литр.

- После поступления партий более дешевого газа проходит около месяца, прежде чем потребители начинают ощущать ценовую разницу. Как мне пояснили некоторые владельцы АЗС, они еще не успели продать закупленное ранее дорогое топливо. В любом случае маржа между оптовой и розничной ценой должна составлять не менее четырех - пяти рублей. В убыток никто работать не хочет, - заявил Абакаров.

"После поступления на АЗС партий более дешевого газа проходит около месяца, прежде чем потребители начинают ощущать ценовую разницу"

В среднем в стране доля СУГ в общем объеме реализуемого топлива составляет около десяти процентов, а в Дагестане этот показатель доходит до 70 процентов. Поэтому на дорогой газ столь болезненно отреагировали именно дагестанские водители.

- Когда в августе цены на газ резко выросли, многие автовладельцы перешли на бензин и метан. С тех пор торговля сжиженными углеводородами упала почти в два раза. Даже теперь, когда стоимость снижается, те, кто перешел на бензин, не спешат вернуться к СУГ, - отметил президент региональной ассоциации владельцев АЗС.

Он также добавил, что требовать от бизнесменов снизить стоимость топлива некорректно со стороны властей. Владельцы заправок не могут регулировать цены на ГСМ, так как это рыночный механизм. Но как только оптовые цены снизятся, то будут снижаться и розничные.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Специфика дагестанского топливного рынка заключается в том, что здесь практически нет крупных сетевых автозаправочных станций. Перевозкой и реализацией ГСМ занимаются в большинстве своем индивидуальные предприниматели. А это усложняет процесс коммуникации между властью и бизнесом, в том числе в вопросах ценообразования.

Ранее руководство Дагестана поставило перед предпринимателями условие: они должны работать легально, в ином случае власти примут жесткие меры. Первыми откликнулись владельцы АЗС. Они подписали с властями меморандум "Об обеспечении совместной политики по противодействию незаконным действиям в сфере розничной торговли горюче-смазочными материалами". В документе говорится, что владельцы АЗС обязались официально оформить в штат не менее трех сотрудников со средней зарплатой не меньше 18 тысяч рублей. Всем подписавшим документ выдавался сертификат, который предоставлял своеобразную "индульгенцию" на излишние проверки от контролирующих органов. Результат не заставил себя ждать - после легализации АЗС рост сбора налогов увеличился на 40 процентов.

Власти не раз намекали на то, что привлекут в регион крупные сетевые компании, которые бы работали в рамках закона и продавали качественное топливо. Это повысило бы поступление налогов в бюджет и навело бы порядок в сфере продаж топлива. Но сетевики в Дагестан так и не пришли.

- Пробовали работать по франшизе известных брендов на действующих АЗС, но условия оказались для нас неподъемными. Если строить новые заправки, нужно выкупать землю, но свободных мест, по крайней мере в Махачкале, практически нет. Маленький размер земельных участков не позволяет строить АЗС по требуемым нормативам. Поэтому сетевики пока к нам не спешат, - отметил Магомед Абакаров.

Ранее президент Ассоциации АЗС обратился к руководителю региона Сергею Меликову с просьбой рассмотреть возможность продления действия сертификата участника меморандума.

- Меликов нашу просьбу поддержал. Взаимодействие бизнеса и власти - это большая работа, и здесь нужен системный подход. Надеемся, что при таком взаимодействии мы добьемся нужного результата, - заявил Абакаров.

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