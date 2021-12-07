Как генетики выводят устойчивые сорта зерновых

Новости

Беларусь с 15 декабря возобновит железнодорожное сообщение с Мурманском 18:46
Пластиковые стаканчики могут запретить в России с 2023 года 18:37
Вышел русский трейлер финского комедийного сериала "Мой восьмой" 18:32
Путин назвал страхи по "омикрону" преждевременными 17:52
Лапина назначена Исполнительным директором Института развития Интернета 17:47
Сенатор предложил пересмотреть законодательство по ГМО 17:45
Бастрыкин поручил начать проверку по факту убийства двух россиянок на Кипре 17:39
Путин объяснил рост цен и назвал способ борьбы с инфляцией 17:38
Прилетающих с юга Африки в Россию обязали сидеть на карантине 14 дней 17:37
Путин предложил не забегать вперед с оценкой опасности "омикрона" 17:27
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов 17:26
Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ 17:19
Выросло количество погибших детей на мопедах и электросамокатах 17:18
Предприятиям помогут выпускать на рынок новые средства реабилитации 17:14
В Сеуле объявлена эвакуация из-за бомбы эпохи Корейской войны 17:10
Вильфанд предупредил о 20-градусных морозах в Московском регионе 16:41
Семак рассказал о том, кто не сыграет против "Челси" 16:21
В Москве начали тестировать алкозамки 16:17
Попова отметила замедление спада заболеваемости ковидом в России 16:06
В Австрии объявили условия снятия локдауна 12 декабря 16:01
Задержанному главе района Петербурга вменили хищение 165 млн рублей 15:59
Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 18:31

Как генетики выводят устойчивые сорта зерновых

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 277(8628)
В Петербурге и девяти регионах страны будут создавать новые сорта пшеницы с использованием современных генетических технологий. В условиях меняющегося климата аграриям требуются такие культуры, которые вынесут все капризы погоды. Для их ускоренной селекции десять научных центров вошли в проект "Хлеба России", поддержанный Минобрнауки РФ. Северо-Запад в нем представляют Всероссийский институт генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова в Петербурге и Коми научный центр УрО РАН.

В последнее время битва за урожай все чаще осложняется погодными катаклизмами. Поля то заливают дожди - да так, что тонут комбайны, то выжигает солнце, как минувшим летом. И подобная картина - во многих регионах: даже всероссийская житница Кубань сетует, что выращивать хлеб стало сложно.

Фото: iStock
В Красноярске для оценки загрязнения почвы применили светящиеся бактерии

Из-за климатических аномалий в этом году пшеницы в стране собрали меньше, чем в прошлом.

- Довольно быстрое изменение климата - один из главных вызовов для селекционеров, - отметил генный инженер, заместитель руководителя Уфимского федерального исследовательского центра РАН Булат Кулуев на конференции в Петербурге. - Стала актуальной ускоренная селекция культурных растений, в том числе методом геномного редактирования. В целом климат становится жарче и засушливее, от этого падают урожайность и качество продукции. Генетические технологии позволяют создавать стрессоустойчивые сорта, которые будут сохранять вегетативный рост даже в условиях жары.

Российские селекционеры и прежде творили чудеса, но расшифровка генома открыла перед ними новые горизонты. В центре внимания - мягкая пшеница, главное сырье для хлеба. Хотя Россия - северная страна, ее пшеничный "клин" составляет 27 миллионов гектаров, при этом 90 процентов полей занимают сорта отечественной селекции.

Но, как и другие злаки, пшеница плохо поддается генетической трансформации, поскольку у нее много генов, уточнил Булат Кулуев. При этом саму методику геномного редактирования для культурных растений в мире стали применять относительно недавно - в 2015 году. С ее помощью можно не только сделать хлебные злаки устойчивыми к погодным аномалиям и болезням, но и получить новые сорта, например, специально для здорового питания. Если раньше выпускались только классические батоны и буханки, то сегодня в магазинах продаются самые разные виды хлеба - можно "отредактировать" геном пшеницы под конкретные цели. Это направление селекции наглядно демонстрируют... макароны.

- Сегодня во всем мире обращают внимание на индекс глютена - соотношение фракций белка в макаронных изделиях, - поясняет директор Самарского ФИЦ РАН Сергей Шевченко. - По этому показателю судят о питательных качествах продукта. И здесь есть две проблемы. Во-первых, в России макароны чаще делают из мягкой пшеницы (в Европе это просто запрещено), потому что они дешевле. Но изделия из твердой пшеницы гораздо полезнее. Во-вторых, в последние годы наша промышленность перешла на зарубежные технологии производства. Если раньше макароны сушили четыре-пять часов при температуре 60 градусов, то сегодня - меньше часа при 130-180 градусах. Это также ставит под вопрос полезность конечного продукта.

Фото: Пресс-служба национального парка "Русская Арктика"
На Земле Франца-Иосифа растаял полуостров

Однако специалисты нашли выход: они изучили, как трансформируются питательные вещества зерна, и стали создавать такие сорта мягкой пшеницы, из которых тоже получаются полезные макароны. Можно сказать, генетика подстроилась под вкусы потребителей.

В петербургском ВИРе представлено более 30 тысяч образцов различных сортов мягкой пшеницы со всего мира. Это основной хлебный злак в огромной базе генетических ресурсов, среди которых находят источники для селекции.

- В работе с пшеницей сегодня объединяются самые разные специалисты - селекционеры, генетики, биохимики, агроклиматологи, ресурсоведы и другие, - перечисляет директор ВИРа Елена Хлесткина. - Современные технологии будут не заменять, а дополнять прекрасные приемы классической школы, чтобы в итоге ускорить процесс селекции. Создание нового сорта занимает пять-шесть лет, поэтому надо научиться адаптировать его даже к будущим смоделированным изменениям климата. Важен и географический подход: страна у нас большая, и в каждом регионе предъявляются свои требования к сортам пшеницы и других зерновых культур.

По проекту "Хлеба России" к 2023 году будут созданы семь редактированных линий растений, которые станут исходным материалом для ускоренного создания сортов. Ученые разработают новые технологии для применения в сельском хозяйстве. Причем изучение пшеницы и других хлебных злаков не закончится вместе с этим проектом. В РФ появится открытая сеть научных, образовательных и селекционных центров, которые продолжат исследования зерновых. Главный из них уже открылся в Петербурге.

Тем временем

Помимо создания нового генетического материала, очень важно сохранять уже имеющуюся базу. Для этого к 2024 году в России создадут три крупных национальных биоресурсных центра. Пилотный центр появится в ближайшее время в Северной столице на базе института генетических ресурсов растений.

- Биоресурсные коллекции - это не музейные экспонаты, они должны изучаться для внедрения в сельскохозяйственную практику и промышленное производство, - подчеркивает Елена Хлесткина. - Но сегодня эти коллекции разрознены. Нет единых каталогов, стандартов, законодательной базы. Создание биоресурсных центров будет способствовать более эффективному использованию богатейшего материала. Чем больше образцов попадет в живые селекционные программы, тем выше будет отдача.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин назвал выполненной ключевую задачу правительства на этот год
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11%
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Греф ответил на слухи о санкциях США против России