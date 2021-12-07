Как изменятся цены на капремонт в регионах Северо-Запада

Правительство РФ разрешило регионам пересмотреть стоимость контрактов, связанных с капитальным ремонтом. Речь идет, в частности, об уже заключенных договорах. Работы могут подорожать на 25 процентов. Жильцы многоквартирных домов испугались, что взносы на капремонт также подрастут на четверть. Однако федеральный Минстрой и эксперты опровергли эти предположения. Ждать следует планового увеличения тарифов, причем в некоторых регионах СЗФО в следующем году индексации не будет.

Сначала разберемся, о каком повышении цен идет речь. Регионы и раньше могли увеличить стоимость контракта на капремонт жилого дома - но не более чем на 15 процентов, и только при условии наращивания объемов работ. Возможности пересмотреть цену в связи с ростом стоимости материалов операторы капитального ремонта не имели. Сейчас она появилась, а максимальную планку, в рамках которой дозволено проводить финансовые маневры, подняли до 25 процентов.

В то же время цена контракта после ее пересмотра не должна превышать предельную стоимость работ по каждому виду капитального ремонта. Именно поэтому резкое повышение тарифов гражданам не грозит, ведь региональные программы капремонта изначально формируются на основании предельных значений.

- Стоимость работ по ремонту никак не коррелируется со взносами населения, - пояснила заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ, заместитель председателя общественного совета федерального Минстроя Светлана Разворотнева. - Потому что в большинстве регионов собираемые взносы не компенсируют затрат, необходимых для того объема работ, который запланирован по программе. И чтобы выйти из ситуации, в 38 субъектах РФ эти работы по капремонту дофинансируют из федерального и местного бюджетов. Остальные, как страусы, прячут головы в песок, начинают переносить на поздние сроки более затратные работы, такие, как замена лифтов. Поэтому уже сейчас без 25-процентного повышения платы на проводимые работы денег не хватает, но это не означает, что взносы на капремонт будут резко увеличиваться. В большинстве регионов ежегодно происходит плановое увеличение взносов.

Калининградская область - один из субъектов РФ, который участвует в финансировании региональных программ капремонта многоквартирных домов. В следующем году на ее реализацию в эксклаве направят около двух миллиардов рублей, из них 1,1 миллиарда - из областного бюджета. Региональное финансирование позволяет не снижать темпов работ, наращивая их качество, даже в условиях скачкообразного роста цен на строительные материалы и замороженных тарифов. Как подчеркнули в областном фонде капремонта, взносы в следующем году повышаться не будут, плата останется на уровне 6,9 рубля за квадратный метр.

В Псковской области, которая не финансирует программу капремонта из регионального бюджета, тарифы пересмотрели. Сейчас владельцы квартир в домах без лифта платят 7,36 рубля за квадратный метр, а в домах с лифтом - 8,58 рубля. В следующем году взносы для всех категорий собственников увеличатся на один рубль двадцать копеек за "квадрат".

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию областного Собрания депутатов Андрей Козлов признал: инфляция и значительное подорожание стройматериалов повлияли на размер взноса на кап-

ремонт. Однако он попросил пояснить, не скажется ли рост платежа на распределении собранных средств между муниципалитетами.

- Распределение средств независимо от размера взноса осуществляется по очень простому принципу - сколько собрали в конкретном муниципалитете, на столько и отремонтировали, - пояснил председатель областного комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов.

Обсуждается вопрос повышения тарифов и в Республике Коми. Сейчас размер взноса в регионе колеблется от 7,75 до 9,61 рубля за квадратный метр в зависимости от муниципалитета. Причем более 700 жилых домов, которые нуждаются в капитальном ремонте, не попали в региональную программу из-за недостатка финансирования.

Прямая речь

Светлана Иванова, статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

- Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта. Такое увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе, и не влечет увеличения платы для граждан за капитальный ремонт.