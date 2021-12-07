Как изменятся цены на капремонт в регионах Северо-Запада

Новости

Беларусь с 15 декабря возобновит железнодорожное сообщение с Мурманском 18:46
Пластиковые стаканчики могут запретить в России с 2023 года 18:37
Вышел русский трейлер финского комедийного сериала "Мой восьмой" 18:32
Путин назвал страхи по "омикрону" преждевременными 17:52
Лапина назначена Исполнительным директором Института развития Интернета 17:47
Сенатор предложил пересмотреть законодательство по ГМО 17:45
Бастрыкин поручил начать проверку по факту убийства двух россиянок на Кипре 17:39
Путин объяснил рост цен и назвал способ борьбы с инфляцией 17:38
Прилетающих с юга Африки в Россию обязали сидеть на карантине 14 дней 17:37
Путин предложил не забегать вперед с оценкой опасности "омикрона" 17:27
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов 17:26
Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ 17:19
Выросло количество погибших детей на мопедах и электросамокатах 17:18
Предприятиям помогут выпускать на рынок новые средства реабилитации 17:14
В Сеуле объявлена эвакуация из-за бомбы эпохи Корейской войны 17:10
Вильфанд предупредил о 20-градусных морозах в Московском регионе 16:41
Семак рассказал о том, кто не сыграет против "Челси" 16:21
В Москве начали тестировать алкозамки 16:17
Попова отметила замедление спада заболеваемости ковидом в России 16:06
В Австрии объявили условия снятия локдауна 12 декабря 16:01
Задержанному главе района Петербурга вменили хищение 165 млн рублей 15:59
Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 17:49

Как изменятся цены на капремонт в регионах Северо-Запада

Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 277(8628)
Правительство РФ разрешило регионам пересмотреть стоимость контрактов, связанных с капитальным ремонтом. Речь идет, в частности, об уже заключенных договорах. Работы могут подорожать на 25 процентов. Жильцы многоквартирных домов испугались, что взносы на капремонт также подрастут на четверть. Однако федеральный Минстрой и эксперты опровергли эти предположения. Ждать следует планового увеличения тарифов, причем в некоторых регионах СЗФО в следующем году индексации не будет.

Сначала разберемся, о каком повышении цен идет речь. Регионы и раньше могли увеличить стоимость контракта на капремонт жилого дома - но не более чем на 15 процентов, и только при условии наращивания объемов работ. Возможности пересмотреть цену в связи с ростом стоимости материалов операторы капитального ремонта не имели. Сейчас она появилась, а максимальную планку, в рамках которой дозволено проводить финансовые маневры, подняли до 25 процентов.

Фото: Артем Ленц/ТАСС
В Минстрое назвали проблемы комплексного развития территорий

В то же время цена контракта после ее пересмотра не должна превышать предельную стоимость работ по каждому виду капитального ремонта. Именно поэтому резкое повышение тарифов гражданам не грозит, ведь региональные программы капремонта изначально формируются на основании предельных значений.

- Стоимость работ по ремонту никак не коррелируется со взносами населения, - пояснила заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ, заместитель председателя общественного совета федерального Минстроя Светлана Разворотнева. - Потому что в большинстве регионов собираемые взносы не компенсируют затрат, необходимых для того объема работ, который запланирован по программе. И чтобы выйти из ситуации, в 38 субъектах РФ эти работы по капремонту дофинансируют из федерального и местного бюджетов. Остальные, как страусы, прячут головы в песок, начинают переносить на поздние сроки более затратные работы, такие, как замена лифтов. Поэтому уже сейчас без 25-процентного повышения платы на проводимые работы денег не хватает, но это не означает, что взносы на капремонт будут резко увеличиваться. В большинстве регионов ежегодно происходит плановое увеличение взносов.

Калининградская область - один из субъектов РФ, который участвует в финансировании региональных программ капремонта многоквартирных домов. В следующем году на ее реализацию в эксклаве направят около двух миллиардов рублей, из них 1,1 миллиарда - из областного бюджета. Региональное финансирование позволяет не снижать темпов работ, наращивая их качество, даже в условиях скачкообразного роста цен на строительные материалы и замороженных тарифов. Как подчеркнули в областном фонде капремонта, взносы в следующем году повышаться не будут, плата останется на уровне 6,9 рубля за квадратный метр.

В Псковской области, которая не финансирует программу капремонта из регионального бюджета, тарифы пересмотрели. Сейчас владельцы квартир в домах без лифта платят 7,36 рубля за квадратный метр, а в домах с лифтом - 8,58 рубля. В следующем году взносы для всех категорий собственников увеличатся на один рубль двадцать копеек за "квадрат".

Фото: Булатов Алексей/ "Комсомольская правда"
Порядок остекления балконов останется прежним

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию областного Собрания депутатов Андрей Козлов признал: инфляция и значительное подорожание стройматериалов повлияли на размер взноса на кап-

ремонт. Однако он попросил пояснить, не скажется ли рост платежа на распределении собранных средств между муниципалитетами.

- Распределение средств независимо от размера взноса осуществляется по очень простому принципу - сколько собрали в конкретном муниципалитете, на столько и отремонтировали, - пояснил председатель областного комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов.

Обсуждается вопрос повышения тарифов и в Республике Коми. Сейчас размер взноса в регионе колеблется от 7,75 до 9,61 рубля за квадратный метр в зависимости от муниципалитета. Причем более 700 жилых домов, которые нуждаются в капитальном ремонте, не попали в региональную программу из-за недостатка финансирования.

Прямая речь

Светлана Иванова, статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

- Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта. Такое увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе, и не влечет увеличения платы для граждан за капитальный ремонт.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Путин назвал выполненной ключевую задачу правительства на этот год
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11%
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Греф ответил на слухи о санкциях США против России