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07.12.2021 08:59

Простые решения

Как Ленинградская область повышает производительность труда
Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 277(8628)
В Ленинградской области число предприятий, которые модернизируют свои производства в рамках нацпроекта "Производительность труда", скоро перевалит за 50. Результаты на каждом впечатляют - изменение привычных процессов дает плюс к выпуску продукции, а значит, и к прибыли.
Проект позволит убрать лишние перемещения сотрудников. Фото: Архив правительства региона Проект позволит убрать лишние перемещения сотрудников. Фото: Архив правительства региона
Проект позволит убрать лишние перемещения сотрудников. Фото: Архив правительства региона

Сегодня 43 компании Ленинградской области уже участвуют в нацпроекте, с четырьмя заключаются договоры, еще с несколькими предприятиями ведутся переговоры. К 2024 году число компаний, занятых в нацпроекте "Производительность труда", будет больше сотни. Для предприятий нацпроект дает уникальную возможность повысить производительность труда минимум на пять процентов в год без капитальных вложений - на имеющемся оборудовании и силами тех же работников.

Этот процесс происходит в несколько этапов. На предприятие приезжают эксперты Федерального или Регионального центра компетенций. Они формируют на местах проектный офис, так называемую команду изменений. В течение трех месяцев приглашенные специалисты на одном производственном участке проводят аналитику и ищут возможности для оптимизации процессов, в последующие три месяца - внедряют инструменты бережливых технологий. Звучит умно, а на деле это простые решения. Например, переставить оборудование, чтобы убрать лишние перемещения сотрудников и увеличить "полезное" рабочее время, навести порядок на рабочих местах по системе 5 С, сократить время переналадки техники, запустить информационный центр, куда оперативно вносятся все возникающие проблемы, и каждый - от рабочего до директора - может их увидеть и предпринять действия для устранения.

Параллельно сотрудники компаний проходят обучение на "Фабрике процессов", эта производственно-учебная площадка в Ленинградской области создана в конце марта на базе "Кванториума" в Кировске. Идея в том, что сотрудников в течение трех производственных смен учат изготавливать детали - пульты управления регуляторов давления газа. Но суть не в конкретной детали, а в общих принципах работы, участников обучают оптимизации производственных процессов, выбору идеального алгоритма, позволяющего изготовить максимум деталей с минимумом брака за короткий отрезок времени.

- Технологии бережливого производства нам были известны и раньше. Своими силами мы проводили мероприятия по повышению производительности труда. В нацпроект нам предложили войти после встречи с руководством области. Мы вступили и не пожалели, финансовый результат уже есть. На потоке, где работа выстраивалась с помощью экспертов Федерального центра компетенций, был достигнут заметный рост объемов производства, при этом штатная численность осталась прежней, - сообщил "РГ" Егор Ручкин, генеральный директор гатчинского "Завода высотных конструкций", где уже завершилась полугодовая стадия реализации проекта.

В частности, было оптимизировано производство стремянок. Если раньше изделие в процессе изготовления носили на расстояние 481 метр, то сейчас этот путь сократился до 306. За счет снижения "пробега" и был достигнут рост производительности. Для изготовления стремянок в цехе используется девять машин. По рекомендации экспертов Федерального центра компетенций на другие места было переставлено восемь агрегатов. Это дало снижение "пробега" и, как следствие, рост производительности.

Егор Ручкин признается: о том, насколько эффективными могут быть такие мероприятия по внутренней логистике, он знал и раньше, но даже не мог представить, что преобразования могут быть такого масштаба. Сейчас предприятие получило исчерпывающие экспертные рекомендации и занимается повышением производительности труда на других потоках. К слову, полный цикл реализации проекта длится три года - первые полгода с участием экспертов, еще 2,5 года предприятие самостоятельно применяет полученные знания на других линиях.

И таких историй успеха в Ленинградской области много. Из последних примеров - сокращение времени сбора и сортировки роз в теплицах "Новой Голландии" в Сясьстрое на четыре часа! При этом выработка каждого сотрудника увеличилась на 11 процентов - с 465 до 520 штук в час. С помощью Регионального центра компетенций на предприятии внедрили точечные решения на каждом этапе - схемы расстановки оборудования, разметка, вывоз готовой продукции, изменения схемы перемещения работников.

Предприятия проявляют интерес к нацпроекту, а власти региона стремятся снизить для компаний входной порог для участия в мероприятиях. С начала года губернатор региона Александр Дрозденко возглавляет подкомиссию по вопросам реализации нацпроекта "Производительность труда" комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы". Инициативы региона направлены на охват бережливыми технологиями большего числа предприятий. В частности, были изменены условия вхождения в нацпроект предприятий с участием иностранного капитала. Аргумент властей Ленобласти прост: в регионе работает много компаний, созданных с привлечением иностранного капитала, на этих предприятиях трудятся жители Ленобласти, налоги они платят в регионе, а значит, они также должны иметь возможности для роста. "Мы ранее обсуждали вопрос о смягчении ограничений для предприятий с иностранным капиталом и были поддержаны - доля иностранного участия в компании, решившей присоединиться к нацпроекту, была увеличена вдвое - с 25 до 50 процентов. Предлагаем вновь поднять вопрос о полной отмене этого ограничения, поскольку частичное смягчение не дало существенных результатов в регионах. Культура производительности труда должна формироваться вне зависимости от того, кто является держателем акций", - сказал Александр Дрозденко.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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