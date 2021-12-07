Как скажется введение квот на вывоз минеральных удобрений на АПК СЗФО

Правительство РФ ограничило экспорт минеральных удобрений с 1 декабря. Система квот призвана не допустить роста цен и дефицита неорганических питательных веществ, она будет действовать полгода. Проблемы, связанные со стремительным удорожанием химикатов на глобальном рынке, наблюдаются сейчас во всем мире. Аграрии Северо-Западного федерального округа, которые также столкнулись с нехваткой удобрений, ограничительные меры приветствуют. Однако они просят сдержать дальнейший рост цен на минеральные вещества либо компенсировать им дополнительные расходы.

Существенную долю в себестоимости минеральных удобрений занимает газ. На фоне мирового энергетического кризиса он подорожал, из-за чего поднялись цены на химикаты. С января по ноябрь 2021 года стоимость неорганических питательных элементов в мире увеличилась более чем на 180 процентов. Некоторые европейские заводы заморозили часть мощностей.

Зато российские производители благодаря относительно невысоким внутренним ценам на газ получили конкурентные преимущества на глобальном рынке. Сыграло свою роль и качество сырьевой базы. В отечественном сырье отсутствуют токсичные и опасные примеси, поэтому промышленникам не приходится тратить деньги на его очистку.

Словом, удобрения, произведенные в РФ, пользуются сейчас на мировом рынке колоссальной популярностью. Чтобы не оставить без минеральных веществ российских аграриев, федеральный центр решил ввести временные квоты. С 1 декабря 2021-го по 31 мая 2022-го за границу разрешено отправить не более 5,9 миллиона тонн азотных удобрений и не более 5,35 миллиона тонн сложных удобрений. Как отмечают эксперты, схожие объемы продукции наша страна вывозила и в предыдущие годы. То есть квотирование не ударит по производителям, но и не позволит им произвольно наращивать экспорт.

Президент ассоциации "Псковский фермер" доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков надеется, что ограничительные меры спасут весеннюю посевную кампанию 2022 года. Однако график закупки удобрений на Псковщине уже сбился. В предыдущие годы сельхозпроизводители покупали часть минеральных веществ в конце осени, выручив деньги за урожай. В 2021-м от привычной практики пришлось отказаться.

- Сейчас минеральных удобрений нет в наличии ни у одного псковского дилера, - подчеркивает Александр Конашенков. - Очень рассчитываем, что к концу года или к началу следующего года они появятся в продаже. Но нас беспокоит цена. Минеральные удобрения дорожают из года в год - именно поэтому аграрии стремятся приобрести их заранее, как только появляются свободные деньги. Весной этого года они подорожали, в зависимости от видов, на 30-50 процентов. Если цены продолжат расти такими же темпами в следующем году, мы просто разоримся. Псковская область находится в зоне рискованного земледелия, без подкормок нормального урожая не получить. В структуре затрат растениеводческого хозяйства стоимость удобрений и средств защиты растений достигает в зависимости от выращиваемой культуры 35 процентов. Даже десятипроцентное подорожание критично, что уж говорить о полуторакратном.

По словам калининградского фермера, главы крупного садоводческого хозяйства Романа Болсуна, в самом западном российском регионе минеральные удобрения этой осенью тоже исчезли из продажи.

Существенную долю в себестоимости минеральных удобрений занимает газ

Калининградские аграрии опасаются, что поставщики не успеют доставить их в регион к началу весенней полевой кампании 2022-го даже под влиянием экспортных ограничений. Ведь область является эксклавом - от "большой России" ее отделяют территории иностранных государств.

- Часто случаются задержки на таможне, поэтому на доставку удобрений в наш регион следует закладывать месяц, - поясняет Роман Болсун. - Кроме того, климат в Прибалтике мягкий, и весенняя полевая кампания в Калининградской области стартует примерно на месяц раньше, чем в других регионах СЗФО.?Добавим сюда возможные проблемы с логистикой. Минеральные удобрения классифицируются как опасные грузы, а в Калининградской области насчитывается всего несколько площадок, имеющих разрешение на работу с такими грузами. Когда часть удобрений приходила в регион осенью, а часть весной, потоки удавалось перераспределить без задержек. Сейчас весь годовой объем поступит весной, и операторам чисто физически может не хватить складских мощностей, транспорта, рабочих рук. Словом, чтобы не сорвать весенние полевые работы, первые отправки минеральных элементов в Калининградскую область должны состояться уже в декабре-январе. Надеюсь, органы власти, курирующие систему квотирования, уделят внимание особенностям нашего региона.

Проблема, связанная с ценообразованием, калининградцев волнует не меньше, чем псковичей. Как рассказывает Роман Болсун, этой весной фермеры самого западного российского региона заплатили за удобрения в два раза больше, чем год назад.

- В структуре себестоимости плодов и ягод минеральные вещества занимают у нас примерно 15-20 процентов, зерновых и технических культур - 25-35 процентов, - продолжает калининградский садовод. - Платит за подорожавшие удобрения в конечном итоге потребитель. Вопрос субсидирования расходов на неорганические питательные вещества поднимался неоднократно. Сейчас он, наряду с вопросом заморозки цен, как нельзя более актуален.

Следует отметить, что цены на ряд удобрений для внутреннего рынка в РФ уже заморозили в июле, а в октябре эти меры продлили до конца года. Сейчас обсуждается пролонгация до мая 2022-го.

Аграриям субъектов РФ, на территории которых работают химические предприятия, повезло больше. Так, в Вологодской области базируется промышленная площадка одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. На днях власти региона договорились с промышленниками о поддержке вологодских сельхозпроизводителей. Найти компромиссное решение поможет расширение производственных мощностей - запуск нового агрегата по производству серной кислоты и реконструкция железнодорожной станции на череповецком химическом комплексе.

- Цены на минеральные удобрения растут по независящим от нас причинам, поэтому вопрос их регулирования очень актуален, - отмечает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Рынки растут, растет спрос на минеральные удобрения во всем мире. Сегодня мы договорились о том, что наши химические предприятия будут в полном объеме обеспечивать поставки удобрений для вологодских аграриев по доступным ценам.

Подобная практика, кстати, не нова. Химические предприятия Вологодчины и раньше поставляли местным сельхозпроизводителям минеральные удобрения по ценам ниже общемировых - в рамках соглашений о сотрудничестве с правительством региона.

На Псковщине производителей удобрений нет - за исключением коров и быков, которые обеспечивают фермеров органическими веществами. Но даже коровий навоз сейчас находится в дефиците.

- А минеральных удобрений либо нет, либо они продаются только местным производителям, - подводит итог Александр Конашенков. - Конечно, хотелось бы, чтобы система квотирования заработала раньше. Удобрения - это стратегически важная продукция, ее распределение и цены на отечественном рынке должно контролировать государство. Надеюсь, текущие меры позволят исправить ситуацию и к весенней кампании мы получим минеральные вещества в нужном объеме и по приемлемым ценам.