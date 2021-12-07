Мебельщики просят ограничить экспорт лесоматериалов и древесного сырья

Российские производители мебели подготовили обращение в Минпромторг РФ с просьбой ограничить экспорт деревянного сырья. Об этом сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). По мнению ее представителей, в первую очередь необходимо установить пошлины на экспорт шпона и запретить вывоз кряжа, из которых производят фанеру. Аналогичное предложение высказывали представители лесопромышленной отрасли Коми еще в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. С тех пор, по мнению экспертов, необходимость этого стала еще более очевидной.

Заготовляемого леса и производимого из него сырья для мебельной промышленности по объемам более чем достаточно. Северо-Западный и Сибирский федеральные округа занимают первое и второе места по производству необработанной древесины в стране. В январе - сентябре 2021 года лесозаготовка в России увеличилась на 7,8 миллиона кубометров. Первое место по РФ по интенсивности заготовки древесины (1,7 кубометра на гектар) и третье по объему заготовки древесины (17 миллионов кубометров) занимает Вологодская область. Индекс производства лесопродукции в регионе за январь - июнь 2021 года составил более 107 процентов. Каждый 14-й кубометр ДСП и каждый 12-й кубометр клееной фанеры в России производится на Вологодчине. В 2023 году в Грязовецком районе предполагается запустить еще один завод по производству березовой фанеры.

Однако сырья деревообработчикам все равно не хватает. Объем экспорта российской фанеры в апреле - июне составил 745,4 тысячи кубометров, что на 15 процентов больше, чем годом ранее, сообщили в ФТС. По данным Lesprom Analytics, за девять месяцев 2021 года Россия увеличила экспорт шпона из древесины на 14,7 процента, до 533,1 тысячи тонн. Будущему новому заводу в Вологодской области, на котором предполагается производить до 180 тысяч "кубов" широкоформатной березовой фанеры, предстоит работать на экспорт в страны Европы, Южной Америки и Ближнего Востока. Что касается экспорта фанерного кряжа, то за пять месяцев 2021 года он вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 178 процентов - до 395 тысяч кубометров. Это привело к резкому взлету цен на фанкряж на внутреннем рынке - за десять месяцев 2021 года стоимость кубометра этого вида сырья на внутреннем рынке выросла в 2,5 раза и сейчас превышает восемь тысяч рублей.

Этой проблеме уже не первый год. С 1 января по 30 июня 2019 года вводился мораторий на экспорт фанерного кряжа, но ситуацию это не изменило.

- Это была временная мера, которая действовала в течение шести месяцев. Как любая краткосрочная мера, она дала лишь временный эффект, - считает генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов. - Кроме того, она предупредила тех, кто вывозил сырье из России, после чего резко выросло число мелких заводов по производству шпона, которые не требуют серьезных инвестиций, создания рабочих мест и легализации. Их деятельность непрозрачна, а в результате вместо фанерного кряжа стал вывозиться шпон. Это то же сырье, но в виде полуфабриката. В итоге мы насыщаем производство своих конкурентов за границей, лишая себя сырья для высокотехнологичного производства фанеры, которое представляет собой совершенно другой уровень.

До сих пор российское фанерное производство остается экспортно ориентированным, отмечает генеральный директор Национального лесного агентства развития и инвестиций Виталий Липский. По его словам, за границу уходит более двух третей всего количества шпона и фанеры. При этом в последние годы в Европе и США стабильно растет потребление фанеры большого формата. Это объясняется тем, что российская фанера делается из березы и имеет наилучшее качество.

Гораздо прибыльнее и спокойнее гнать сырье на экспорт, чем работать с неспокойным внутренним рынком мебели

Все это подсказывает лесопереработчикам способ получить наибольшую прибыль при наименьших вложениях. Площадку для выпуска шпона вполне реально оборудовать в течение нескольких дней при копеечных расходах. Бывший в употреблении лущильный станок для производства шпона можно купить примерно за 200-300 тысяч рублей, его установка и подключение обойдутся примерно в такую же сумму. Итого: организация теневого лущильного завода обойдется в сумму около 750 тысяч рублей, после чего можно гнать за границу шпон в промышленных объемах, получая немалую прибыль. Чем больше таких "серых" заводиков, тем выше дефицит сырья для российских производителей фанеры.

Кроме того, себестоимость продукции лесопереработки в России значительно ниже, чем за рубежом. Например, в четвертом квартале 2020 года себестоимость пиломатериалов одного из крупных российских лесопромышленных холдингов составила около 110 долларов за кубометр. При этом в Западной Канаде кубометр досок стоит 195, в США около 215, в Финляндии около 260 долларов. В этих условиях гораздо прибыльнее и спокойнее гнать продукцию на экспорт, чем работать с неспокойным внутренним рынком.

Еще одна сторона проблемы в том, что вывоз кряжа и шпона за рубеж объясняется отнюдь не падением дохода граждан и не тем, что российские мебельщики до сих пор не научились работать. Все эксперты отмечают, что отечественные мебельные предприятия хорошо оборудованы и их продукция во многих сегментах рынка вытесняет импортную. Исходя из данных Росстата, с января по июнь 2021 года продажи отечественной мебели выросли на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 130 миллиардов рублей. Но дороговизна деревянного сырья сказалась: средняя розничная цена российской мебели подросла на 15 процентов. Безусловно, свою роль сыграли и отложенный спрос, вызванный пандемией и локдауном 2020 года, и подорожание круглого леса, стоимость которого за первое полугодие 2021 года выросла вдвое. Но для производства мебели нужны в первую очередь фанера и плиты, дефицит которых неизбежно спровоцирует дальнейший рост цен на шкафы, стулья и диваны.

В 2022 году, когда в России появятся новые предприятия по производству фанеры и будут расширены действующие производственные мощности, вопрос дефицита сырья станет еще более серьезным. Если не предпринять немедленных шагов, дефицит сырья возрастет и к 2023 году может составить порядка 15 процентов от потребляемого объема, отмечает Тимур Иртуганов.

Некоторые шаги для решения этой проблемы уже сделаны. Весной 2021 года Минпромторг предложил внести фанеру и распиленные лесоматериалы в перечень товаров, существенно важных для российского внутреннего рынка, чтобы их экспорт можно было запретить или временно ограничить. Похоже, время для этого шага пришло.

Кстати

Премьер Михаил Мишустин утвердил ограничительные пошлины, с помощью которых федеральные власти намерены предупредить вывоз необработанного леса, "замаскированного" под пиломатериалы. Речь идет о повышении ставок по экспорту отдельных видов лесоматериалов толщиной и шириной свыше 10 сантиметров и влажностью более 22 процентов. В частности, пошлина за кубометр материалов из хвойных пород составит 200 евро. Новые пошлины будут действовать с 2 января по 31 декабря 2022 года.